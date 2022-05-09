马克龙前往斯特拉斯堡和柏林重启其欧洲承诺

法国总统马克龙

2022 年 5 月 7 日，法国总统马克龙在总统府爱丽舍宫举行第二任期就职典礼上。

刚刚就职连任的法国总统马克龙应将利用5月9日这个象征性的日子，以及对斯特拉斯堡的访问，来显示更强大的欧洲、准备进行改革来满足国民的期望。

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就在周一（5月9日）同一天，马克龙还将前往柏林，按传统，将连任后的首次正式出发留给德国总理朔尔茨。爱丽舍宫强调，这次访问将是对法德友谊的支持，尤其是"在欧洲这样一个更具强烈象征意义的庆祝日"。

法国总统府称，5月9日是俄罗斯庆祝1945年战胜纳粹德国的日子，也是在乌克兰战争中可能展示军事力量的日子，"两种模式将面对面地出现"。

一方面，马克龙前往斯特拉斯堡，是为了出席欧洲未来会议的闭幕式，"肯定自由民主的力量，肯定其多元化和言论自由"。

另一方面，在莫斯科，则是"对武力的肯定，是对今天正在乌克兰土地上，流血的历史修正主义模式的肯定"。

爱丽舍宫表示，在欧洲议会的会议大厅里，马克龙的演讲将涉及"接受公民建议，并在乌克兰战争的背景下提出一些重要问题"。

欧洲未来会议始于法国总统的设想，一年前，会议开始得非常艰难，当时部分与会者热情非常有限，加上新冠疫情危机，使得与会者的辩论和会面复杂化。

最后，通过小组及专题工作组，和800名公民、当选代表和民间社会的各种代表，进行面对面的庞大专题讨论，在4月30日，终于通过了约49项建议的325项措施。