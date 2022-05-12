巴黎丽都夜总会翻过一页，传统的歌舞表演将不复存在

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巴黎夜生活的标志之一、座落于巴黎香榭丽舍大街的丽都夜总会即将翻过一页。于2021年12月收购了丽都的酒店巨头雅高集团做出决定，以传统的歌舞表演吸引全世界游客的夜总会丽都将变成一个“音乐表演厅”，传统的歌舞表演也将随之结束。

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法新社报道，丽都的领导层周四向员工代表介绍了企业的“重组计划”。根据这一重组计划，丽都的永久演出团队将会被取消，同时，领导层承诺将会“创建一个新型的音乐剧节目单，并对传统的晚宴加歌舞表演的模式进行彻底改革”。

丽都夜总会由Clérico家族于1946年创建，其身着羽毛、长着长的没有尽头的大长腿、有着高傲姿态的舞女“蓝铃女孩”（The Bluebell Girls）闻名世界。

新冠疫情爆发之后，丽都与整个娱乐行业一样，因为被迫关门而遭遇了重大损失。2020年，歌舞厅和音乐厅的营业额暴跌了80%。

根据丽都领导层发布的公告，丽都的新计划旨在“通过雄心勃勃的新艺术路线，让这个巴黎演出厅在法国、国家和国际创意场景的音乐会中占据一席之地（......）”。

根据伴随新计划的工作保障计划，丽都的184个永久性职位中，要取消157个。