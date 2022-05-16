博尔内（Élisabeth Borne）将成为新任法国总理

新总理

法国劳工与社会事务部长伊丽莎白·博尔内（Élisabeth Borne）将成为新任总理。这是法国30多年来首位女性总理。法国第一位女总理曾是密特朗1991年任命的克勒松（Édith Cresson）。博尔内16日在权力交接仪式上表示：我们必须更快更强地面对气候和生态挑战。把环保作为任内的重中之重，但她没有忘记等待她的艰难改革-退休体制改革。

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博尔内1961年4月18日出生在巴黎，现年61岁。她是巴黎综合理工学院、巴黎高科桥梁学院女工程师。有条理的理科高材生1987年开始逐渐步入政府部门。2013年2月，她被任命为普瓦图-夏朗德省女省长。她曾是法国第一位女省长。

她此后在交通部、生态部和劳工部先后任职。2017年，博尔内当交通部长时对法国国营铁路公司进行了大刀阔斧的改革。众人都知道，对国营铁路下手该有多大的难处。

2018年铁路局的职工在工会的号召下前后进行了长达37天的罢工，抗议政府把他们的铁饭碗投向私企，开放经营权，引入竞争机制。博尔内曾是巴黎大众运输公司董事长兼总经理；她还曾在国营铁路局的战略总监。对交通部门的运作可以说是了如指掌。面对强大的压力，她没有后退，在2018年6月14日强行通过了国铁的改革方案。

法国前内政部长卡斯塔内（Christophe Castaner）对这位“法国撒切尔夫人”有过这样的评价。国铁改革成功后，卡斯塔内表示：博内尔可以实现无法实现的体制改革 ("Ministre des réformes impossibles rendues possibles".)。

但博内尔本人一直标榜自己是左翼人士。她曾经对媒体表示：社会公正和平等是她一生为之奋斗的目标。她参加电视八台娱乐节目专访时曾表示：我母亲是一位普通的药剂师；11岁我就失去了父亲。我有拼搏的力量，但同时我也会想到生活不易的人。

在连选连任之前，马克龙就没有回避退休体制改革的议题。马克龙公开表示，要把法定退休年龄推迟到64-65岁；同时也要更深入地推行法国失业保险改革。虽然，博尔内把上任后的重点放在了环境保护上，但她深知退休改革才是真正的难点。摆在她面前的路定是不平坦的！