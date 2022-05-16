法国从今天起在公交上不必佩戴口罩

法国/新冠

法国从5月16日起在公交不必佩戴口罩

法国从今天周一开始，取消在公交上强制佩戴口罩措施，这标志着在法国新冠疫情基本被控制，政府取消了最后一项主要抗击病毒的限制措施，但一些卫生专家呼吁谨慎，法国卫生部长韦兰指出如果出现疫情回升，会恢复强制佩戴口罩措施。

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法国从今天周一开始，在如地铁，火车，飞机，出租车等公交上不强制佩戴口罩，取消了最后一个应对新冠疫情的标志。

自从新冠疫情在欧洲蔓延两年多，成为各国政府工作重点，现在政府取消了最后一项主要抗击病毒的限制措施，显示新冠疫情在法国基本受到控制。

统计显示，法国有14万7千人感染过新冠，目前法国有79.3%的人完全接种疫苗。

在今年年初法国新冠感染率居高，入春以来法国感染人数和重症住院人数不断下降，已经不是法国人关注的焦点议题，在刚刚结束的法国总统大选期间极少提及。

最近几个月法国政府逐渐减少应对疫情的限制措施，除了只有在公交上必须佩戴口罩，已经取消了去餐馆和电影院须出示疫苗接种健康证等措施。

一些医生和卫生专家呼吁不要轻视，指出目前新冠疫情处于被控制下，但是新冠疫情没有完全结束，不排除疫情出现反弹的可能性，尤其需要应对新冠变异病毒不断出现的威胁。

法国卫生部长韦兰呼吁谨慎，也重申疫情没有结束，虽然不强“制佩”，但是“建议”佩戴口罩，如果新冠感染出现反弹，会恢复此前措施。

大多数欧盟国家已经取消强制佩戴口罩措施，目前只有意大利继续相对严格的佩戴口罩应对疫情措施。

另外此前欧盟航空安全局及欧洲疾病预防管制中心宣布，从今天周一开始，在欧洲的机场和航班上都不强制佩戴口罩。