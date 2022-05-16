法国总理已打好行李准备走人 还在没完没了等来人

法国/总理任命

法国政府换届总理换人，在总统大选马克龙成功连任后已经成为定局。但鉴于立法选举战略布局，马克龙任命新战略接替卸任总理卡斯泰却迟迟没有任何官方口风走漏，以至于猜测议论满天飞，也成为热门话题。至于卡斯泰本人，他离开总理府，离开新政府意志坚定。

广告 继续浏览后续

据本台今天报道，已经是5月16日了，等待新总理任命还是没完没了。

而法新社则描述现总理卡斯泰则说，权力交接将是"非常简单，非常立异"。卡斯泰的辞职信已经准备好了：这位总理让-卡斯特即将离开总理府马蒂尼宫，鉴于6月的立法选举，外界可以自由猜测一个女总理来接替他。卡斯泰已经率政府做了总辞。

卡斯泰说，"这是一个正在开启的新时代，卡斯泰自称是某种意义上的管家，他在马蒂尼翁任职20个月后 的走人将是"毫无悔意毫无遗憾地 "离开。

现在人们的目光转向了法国总统马克龙，他应于周一接待欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔并共进午餐。他一周前在柏林保证，他已经知道他的下一任总理的名字，他说这个人将有一个 "社会"、"生态 "和 "经济生产 "的才智。从那时起，各种谣言就不绝于耳。他的随行人员认为，唯一确定的是，这将是一个女性。而根据JDD上公布的Ifop民意调查，有74%的法国人赞成任命一位女总理。

据周日晚间，Ifop的民意调查员Frederic Dabi在LCI上强调，新政府的组成、主要部长的身份、总理的身份可能对立法选举有非常大的重要性。"他分析说，"2017年爱德华-菲利普的任命曾让总统多数派将右派分成几块。但是，他指出，"法国人的关注与不满主要集中在通货膨胀、购买力、环境和安全等问题上，在新冠疫情危机和乌克兰战争促使能源和食品价格飙升的令人焦虑的背景下，马克龙任命总理将不得不对这些问题做出回应。