法国生产援乌新武器：与时俱进

乌克兰/法国/凯撒炮

位于布尔日的法国最后一家枪械兵工厂生产法国军队的所有枪械，从阵风飞机到海军舰炮或勒克莱尔坦克的装配炮管。但随着乌克兰战争重现大炮对轰，凯撒大炮立即成为新宠。

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法国炮兵的骨干家伙即巨大的155毫米车载炮，上个星期五被比利时以6200万欧元的价格订购，并被部署在乌克兰：法国在4月底宣布，它已向基辅交付了数量不详的凯撒炮，据猜测有6或12门的凯撒炮，但没有得到证实，这些武器都是为了帮助击退俄罗斯军队以及俄罗斯强大的火炮。

法国的凯撒大炮已经被卖到六个国家，包括沙特阿拉伯。但沙特阿拉伯以及法国都被非政府组织指控此炮被用来对付平民。

在位于布尔日（法国中部）的制造商Nexter的现场，兵工厂监督枪管制造精益求精。该厂技术主管介绍是， "我们生产1各种类型的武器，20毫米到155毫米的炮管。生产线一大半用于生产40毫米以下的口径，其余的用于生产90毫米以上的口径"。法新社记者现场报道称，在这个巨大的车间里，几十台机床一字排开，其中一些机床超过10米长。

将4吨重的特殊钢坯转化为1.8吨重、8.06米长的枪管，即所谓的52号炮筒，或者是155毫米口径长度的52倍，需要 "200至250个小时的加工"。

据技术主管称，"制造一门155毫米火炮，平均需要九个月的时间。完整的凯撒系统，连同其载炮弹卡车，则是18个月。目前，它可能需要更长的时间。"原来这是因为电子元件、原材料，"所有的货品供应时间都受到影响了"，而且随着通货膨胀，"很少有供应商同意承诺系列订货"。

据其设计者称，凯撒号的优势在于其精确性。兵工厂的洛朗-蒙佐格说，"对于非制导炮弹来说，准确度范围是半个足球场的规模"，射程距离为40公里。"法国凯撒一般是6门一组组阵，每分钟轰36发炮弹。

在出口订单里，有法国的33辆 "凯撒NG "的新订单，对未来的装甲和再加固装甲版本，因乌克兰战争冲突，欧洲可能会重新武装炮阵，提高生产速度被列入讨论。

该炮厂称，"在布尔日，如果我们不得不增加到每年300门炮，这也不会造成任何特别的困难。供应商应该能保证原材料货物供应。炮厂承认，现在冷战后的和平生产，现在因为乌克兰战争而加速动起来了。