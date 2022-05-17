伊丽莎白·博尔内：法国第五共和国第二位女总理

在马克龙第一总统任期内接连出任部长的伊丽莎白-博尔内2022年5月16日被任命为马克龙第二个总统任期的首位政府总理。

马克龙第二个总统任期的政府总理任命5月16日下午终于揭晓。刚刚卸任马克龙第一总统任期劳动部长的伊丽莎白·博尔内，成为马克龙第二任期的首位政府总理。这是法国第五共和国半个多世纪以来的第二位女总理。过去五年接连领导不同政府部委的博尔内显然是最符合马克龙为其第二任期制定的标准的总理人选。

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尽管马克龙4月24日在连任竞选成功的当晚誓言第二任期不会是第一任期的简单延续，会是一个全新的阶段，但显然还是选择了某种延续性。新政府总理博尔内过去五年间，一直在政府不同部委任职。但根据马克龙此前宣布的新总理标准，博尔内显然是最符合标准的人选，既考虑左翼阵营的社会关怀议题，又凸出应对气候变化挑战决心，同时顾及女性长期难以走上权力高峰的缺憾。

过去五年在被看作是政策右倾的马克龙第一个总统任期内连续任职的博尔内是否确实能推动马克龙第二任期向左倾斜，尚难预料。但毋庸置疑，弥合法国社会的严重分裂将是马克龙第二任期一大挑战，新总理任务艰巨。更何况马克龙力主推动第一任期未能推动的退休金制度改革，但其中将退休年龄推迟到65岁的主张已经引发左翼阵营反弹，各工会组织几乎已是严阵以待。博尔内担任劳动部长期间与各工会组织谈判的经验是否能帮助她既推动总统的改革主张，又避免激发工会组织反对，从而引发新一波社会风潮？

博尔内是法国第五共和国第二位女政府总理。上一次法国政府由女性领导还是在1991年。时任总统密特朗任命自1981年以来多次出任政府部长的克莱松出任政府总理，成为法国历史上首位女总理。克莱松几天前回顾担任政府总理不到一年的经历时，感慨法国政坛对女性的排斥和自己当年面对的种种压力。