法国女总理博尔内已被称任重道远

法国/新总理

法国新任总理博尔内是历史上第二位担任该职位的女性，她上任后面临着双重紧迫性：组建政府并领导立法选举的战斗，同时满足人们对购买力和气候的期望。评论指博尔内面前不乏荆棘且任重道远。

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据法新社今天分析认为，通过任命博尔内这位来自左翼派系的技术官僚，以数次担任部长以及不同党派领袖麾下要职的优势，法国总统马克龙在保持路线连续性的同时，向改革派左翼发出一个信息，而却没有吓到反对派右翼。

法国媒体周二对此任命使用了理性的选择、效率和连续性等词语。而61岁的博尔内在马克龙的第一个五年任期内先后担任交通、生态和劳工部长，是他2017年开始担任总统以来的少数委以重用的人之一。

商业日报经济回声《Les Echos》以 "挑战的女人 "为标题，而《费加罗日报》则列出了等待博尔内的 "政府工地"，她 "将不得不进行艰难的改革，包括养老金的改革，而不引起社会团体的愤怒"。

4月24日，马克龙轻松连任，他承诺将考虑到许多法国人在 "黄马甲 "危机中表达的愤怒，以及反抗他的财政和社会政策，允诺做出改变。法国社会舆情不容忽视.根据Ifop研究所最近的一项民意调查，绝大多数法国人（77%）说他们担心在未来几个月内发生社会爆炸。

但就目前而言，新总理必须首先在未来几天组阁。然后，她将不得不领导6月12日和19日的立法选举之战，根据民意调查，立法选举对总统多数派有利，但面对新近联合在让-吕克-梅朗雄旗帜下的左翼反对派，马克龙一方不应该掉以轻心。

立法选举对博尔内尤其是考验。据Ifop的专家Frédéric Dabi星期二在LCI频道强调，"对她来说，最重要的是，在不到一个月的时间里的立法选举，与过去相比，传统的民意调查都证实了总统选举的选择，但这一次，对从未面对过普选的博尔内，自己必须在一个在上次总统选举中多数投票给马克龙的选区，参加立法选举。如果失败将意味着她的雄心壮志的结束。

法新社说，但最重要的是，在一个众所周知抗拒改革的国家，等待新政府首脑的是一大堆敏感问题。博尔内眼前的重要卷宗包括"气候和生态挑战"，即如何精心策划向低碳经济的过渡；养老金改革，将退休年龄推后（到2031年推至65岁）；购买力与抑制通货膨胀。

据法国第二大工会（CGT）领导人菲利普-马丁内斯（Philippe Martinez）在周二对新总理的任命作出反应时，对女总理表示欢迎，但谴责博尔内在法国铁路公司SNCF和失业保险的改革中"非常负面的记录"。马丁内斯还批评她形左而实右。在方式方法上，马丁内斯还批评新总理爱倾听但根本听不进去，就像马克龙。