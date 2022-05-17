第75届戛纳电影节今晚开幕

戛纳电影节2022

法国第75届戛纳电影节今晚7点举行开幕式，法国著名实力男影星林顿担任评委主席，女星埃菲拉主持开幕式，随后上演法国著名导演哈扎纳维希乌斯拍摄的《切断》，作为第75届戛纳电影节开幕影片。法国电视二台首次同步直播戛纳电影节的开幕式。

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经历了两年疫情后，今年第75届戛纳电影节恢复正常方式举行，今晚7点举行开幕式首次由法国电视二台同步直播。

戛纳电影节属于世界上最重要的电影节之一，有来自世界各地的影星，导演，电影人和观众参与。

今年有21部影片入选戛纳电影节主竞赛单元，法国著名实力男影星林顿（Vincent Lindon）担任评委主席，由8位男女个半，来自印度，伊朗，挪威，瑞典，美国，英国，法国的导演和演员组成评委。评委主席林顿今天接受媒体采访后将在10天内不透露任何评审信息，他认为有包括两位女导演的评委们经验丰富，他要倾听各位评委的意见，今年入围主竞赛单元影片精彩，林顿期望能够与评委们一起选出让观众和电影届人士感动，能够成为经典的金棕榈大奖影片。

戛纳电影节有鼓励前卫影片的传统，一些获金棕榈大奖的电影在颁发时引起在场观众的激情和争议。

比利时女星维尔日妮·埃菲拉(Virginie Efira)担任今年戛纳电影节开幕式和闭幕式典礼的主持人，她期望远离商业的电影能够获奖。

比利时女星维尔日妮·埃菲拉(Virginie Efira)担任75届戛纳电影节开幕式和闭幕式典礼主持人 Copyright Gaumont Distribution

今晚首映式上放映法国著名导演哈扎纳维希乌斯拍摄的《切断》一片，讲述血淋淋的僵尸故事但富有幽默。

周三进入戛纳电影节竞赛单元放映的第一天，上映在德国避难的俄罗斯导演基里尔·谢列布连尼科夫（Kirill Serebrennikov）拍摄的俄罗斯著名作曲家《柴可夫斯基的妻子》一片。

一种关注单元上演法国导演马修·瓦德皮拍摄的《散兵》，该片讲述为法国而战的塞内加尔士兵故事。

第75届戛纳电影节在同一天向著名美国影星汤姆克鲁斯整个职业生涯致敬，并上演他主演的巨片《壮志凌云：独行侠》。