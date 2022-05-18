法国抗议俄罗斯驱逐法国外交官 此前巴黎也曾驱逐

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巴黎周三强烈谴责俄罗斯宣布驱逐34名法国外交官，法国称俄罗斯的驱逐决定没有合法依据。俄罗斯外交部要求遭驱逐的法国外交官必须在两周内离开俄罗斯。法国在4月宣布驱逐41名俄罗斯外交官，法国指控这些人在俄罗斯使馆的掩护下从事间谍活动。

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据法国外交部今天发布的一份声明说，俄罗斯方面提出的决定是对法国决定的回应，因去年4月，被怀疑为间谍的几十名俄罗斯特工被法国驱逐。

法国外交部说，但是法国驻俄罗斯大使馆的外交官和工作人员的工作完全符合《维也纳外交和领事关系公约》。该声明说，俄罗斯当局的决定没有合法依据。据该声明继续说：“法国只能对此表示遗憾。”

据法新社说，法国驻莫斯科大使皮埃尔-莱维周三被传唤到俄罗斯外交部，并收到一份俄罗斯外交部的声明，该声明称，"法国驻俄罗斯外交机构的34名工作人员已被宣布为'不受欢迎的人。" 同一消息来源说，他们必须在两周内离开俄罗斯。

巴黎在4月宣布驱逐41名俄罗斯外交官，法国指控这些人在其使馆的掩护下从事间谍活动，并称这是欧洲制裁的一部分。

针对法国的驱逐，俄罗斯曾发表外交声明说，俄罗斯对法国当局的挑衅性和毫无根据的决定驱逐俄罗斯外交官提出强烈抗议，强调这一措施严重损害了俄法关系和建设性的双边合作。

法新社说，许多其他欧洲国家，如德国、意大利、西班牙、斯洛文尼亚、奥地利、波兰、希腊或克罗地亚，自2月24日俄罗斯在乌克兰的侵略攻势开始以来，大规模驱逐俄罗斯外交官。在某些情况下，这些驱逐行动伴随着对间谍活动的指控。

莫斯科警告对这些驱逐作出回应，数十名西方外交官已经被驱逐出俄罗斯。

法新社引据俄罗斯媒体消息，西班牙、意大利和瑞典的大使也于周三今天被传唤到俄罗斯外交部。