第75届戛纳电影节开幕式 泽连斯基视频呼吁

戛纳电影节2022

第75届戛纳电影节周二晚间举行开幕式，乌克兰总统泽连斯基出人意料，通过视频呼吁电影届人士行动应对俄罗斯的入侵，赢得在场观众掌声。

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第75届戛纳电影节周二晚间举行隆重开幕式，乌克兰总统泽连斯基出人意料在基辅通过视频讲话，他表示我们将继续战斗，我们别无选择，我相信“独裁者”将失败。面对参加戛纳电影节开幕式的来自世界各地的导演，影星和演艺界人士，他谈及发生在布查的大屠杀，马里乌波尔的剧院遭轰炸导致数百人死亡。

乌克兰总统泽连斯基表示需要一位如同喜剧明星卓别林式的人物，化解仇恨，让独裁者消失，他把俄罗斯总统普京和与喜剧明星查理·卓别林电影中的《大独裁者》相提并论。

泽连斯基讲话10多分钟，赢得在场观众的掌声，他动员电影届人士不用沉默来对待俄罗斯的入侵。

美国电影笑星卓别林80多年前拍摄讽刺片《大独裁者》，他洞察希特勒大独裁者的心理，用喜剧方式讽刺挖苦这位德国纳粹头子。该片在1940年上映，次年成为美国第二大卖座影片，因其先知之见而广受赞誉。

今年四月泽连斯基在美国第64届格莱美音乐颁奖典礼上讲话，呼吁美国加大对乌克兰的援助。昨天在法国开幕的第65届戛纳电影节同样关注乌克兰人的命运，今年有三部乌克兰影片入围官方竞赛单元。