马克龙向泽连斯基许诺 加快加大武器支援

法国/乌克兰

法国总统埃马克龙17日稍晚与乌克兰总统泽连斯基长时间通话。马克龙向乌克兰总统泽连斯基承诺，法国将在未来几天和几周内加紧向乌克兰交付武器。马克龙确认4月底宣布的此一承诺。

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据法国总统府公告称，马克龙对泽连斯基说，法国的武器交付将增加强度与速度。爱丽舍宫表示，法国国家元首确认，法国将继续运送武器，并在未来几天和几周内增加强度，人道主义设备的运送也将增加。

自2月24日俄罗斯开始侵略进攻以来，法国已向乌克兰提供了800多吨人道主义援助，包括本周末增加的13辆救护车。

法乌两位领导人还讨论了法国可以在国际协议框架内向乌克兰提供的安全保障，以确保尊重乌克兰的主权和领土完整。

法新社说，5月12日，乌克兰总统泽连斯基批评马克龙想给普京提供一条解决冲突的 "出路"，并说他 "没有必要向俄罗斯做出政治让步"。法国总统府回答说，法国国家元首 "从未在未经泽连斯基总统同意的情况下与普京讨论任何乌克兰事情"。

马克龙曾在4月底向他的同行保证，发送有助于乌克兰抵抗的大规模军事装备，这种支持将继续得到加强，法国同时加大提供人道主义援助。泽连斯基对此表示感谢。

据法新社，两位总统还在周二讨论了允许乌克兰粮食出口的可能方式，因为世界上大部分地区的粮食都对此有不同程度依赖。乌克兰是世界上最大的粮食生产国之一，正面临着俄罗斯的全面海上封锁，特别是对乌克兰出口的主要出口点之一敖德萨港的封锁。

一个可能的替代路线是通过邻国罗马尼亚，由此乌克兰谷物可以通过火车、卡车或驳船转运，并在康斯坦察港装船。

据法新社说，由于法国仍然是欧盟轮值主席国，马克龙还向泽连斯基确认，"乌克兰加入欧盟的申请将在6月的欧洲理事会上进行研究"，此前欧盟委员会已经给出了意见。

泽连斯基对马克龙提出的建立一个 "欧洲政治共同体 "以使乌克兰在成为欧盟正式成员之前加入欧盟的建议持严重保留意见。巴黎说乌克兰加入欧洲联盟将需要 "几十年"。