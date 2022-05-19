戛纳电影节主竞赛单元首映 著名俄罗斯导演与美国巨星

乌克兰危机/戛纳电影节

在电影首映式结束后基里尔再次强调反对战争，他认为包括电影在内的文化界人士能够让战争停止，期盼和平重归。

戛纳电影节18日晚间进行官方主竞赛单元的首映式 ，著名俄罗斯导演基里尔与美国巨星汤姆克鲁兹先后登红地毯台阶，成为本届戛纳电影节的亮点。在俄罗斯入侵乌克兰之际，基里尔导演呼吁停止战争，确信和平的重归。

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俄罗斯著名电影和戏剧导演基里尔终于如愿以偿在18日与《柴可夫斯基的妻子》剧组演员一起参加戛纳电影节官方竞赛主单元的首映式。

此前他的两部电影作品《盛夏》和《波特罗夫的流感》分别入围第71届和第74届戛纳电影主竞赛单元，而基里尔导演因被俄罗斯当局软禁在家中无法如意前来戛纳参加电影节。

基里尔导演本届入围戛纳电影节的《柴可夫斯基的妻子》一片没有任何俄罗斯政府的补贴和资助。 在电影首映式结束后基里尔再次强调反对战争，他认为包括电影在内的文化界人士能够让战争停止，期盼和平重归。

在阔别戛纳电影节30年后，今年美国巨星和制片人汤姆克鲁兹以主演的经典新片《壮志凌云：独行侠》亮相戛纳，汤姆克鲁兹的到来让场外来自世界各地的星迷们欢呼沸腾，汤姆克鲁兹给他们签名留念。

随后在汤姆克鲁兹与剧组演员们登红地毯台阶，就在准备进入电影宫之际，著名的“法兰西巡逻兵”飞行表演队，上演了一段精彩的“云端秀”，飞机穿越戛纳电影宫的上空，将天空点缀成红白蓝法国国旗的三色，向汤姆克鲁斯辉煌的职业生涯致敬。

俄乌战争在欧洲持续，著名俄罗斯导演基里尔与美国巨星汤姆克鲁兹先后登红地毯台阶，把本届戛纳电影带入高潮。另外，法国男影星奥马·希（Omar Sy）主演的《散兵》（Tirailleurs）影片参加“一种注目”首映式，该片讲述那些被遗忘，曾经为法国而战塞内加尔士兵故事。