一位纽约皇后区少年 一头毛驴眼中的世界

戛纳电影节2022

第75届戛纳电影节的主竞赛单元周四晚间上映两部影片，一部是美国导演詹姆斯·格雷（James Gray）自编自导的《世界末日》讲述纽约皇后区充满理想的少年成长的经历。另外一部是今年84岁的波兰导演杰兹·斯科利莫夫斯基（Jerzy Skolimowski）的作品，他用《EO》一片让我们通过毛驴的眼睛看世界。一种关注单元放映法国青年女导演洛拉·基沃龙（Lola Quivoron ）的《公路摩托车特技》一片。

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第75届戛纳电影节周四晚间放映入围“一种关注单元” 《公路摩托车特技》，也是法国青年女导演洛拉·基沃龙首次拍摄的长篇，该片的女主人公朱莉娅性格孤僻，但特别着迷摩托车，一天她偶遇一群擅长公路摩托车特技的男孩们，朱莉娅也找到了自己的位置。

女导演洛拉期望让观众感受到青年人的能量，如火的激情和勇气。

周四晚间戛纳电影节主竞赛单元放映美国导演詹姆斯·格雷自传体电影《世界末日》，这也是9年前格雷拍摄《移民》之后的第二次入围。

该片讲述一个名叫保尔的少年在纽约皇后区过着平静安逸的生活，他与一个叫做强尼因肤色而被同班人排斥的同学一拍即合，两人经常在学校淘气，保尔自以为享有父母，特别是祖父的庇护可以逃避惩罚。

但是在一次事情闹大后，他被送入一所私立学校。美国前总统特朗普的父亲正是该学校董事会成员，在那里充满着精英主义和肆无忌惮的种族主义，从而彻底颠覆了保尔原有的世界观 ，幸亏他有祖父教给他的理念，让他出污泥而不染。

84岁的波兰导演杰兹·斯科利莫夫斯基拍摄的《EO》 © Cannes

周四放映的第二部主竞赛单元的影片是今年84岁的波兰导演杰兹·斯科利莫夫斯基拍摄的《EO》，这头名叫EO的毛驴有不加修饰的温情和洒脱，导演通过动物毛驴的眼睛看世界，认为这是在冷酷世界中需要保持的一个最重要特质。