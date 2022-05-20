法国新任外交部长凯瑟琳·科隆纳：何许人也？

法国/政治

现任法国驻英国大使凯瑟琳·科隆纳（Catherine Colonna）周五被任命为法国外交部长。凯瑟琳·科隆纳是一个怎样的人呢？

广告 继续浏览后续

凯瑟琳·科隆纳是一位经验丰富的外交官，她曾经是雅克·希拉克的前部长和发言人。自2019年起，她担任法国驻英国的大使。2010年，米歇尔·阿利奥-玛丽(Michèle Alliot-Marie)曾经短暂担任过法国外交部长，凯瑟琳·科隆纳是继米歇尔·阿利奥-玛丽之后，第二位担任外交部长的女性。

在前往伦敦担任大使之前，今年66岁的、语气和蔼可亲的、从法国国立行政学院毕业的凯瑟琳·科隆纳，先后在华盛顿和布鲁塞尔担任过各种职务，之后被任命为法国驻意大利大使和法国驻联合国教科文组织的代表。

一位亲近凯瑟琳·科隆纳的人说，“（科隆纳的）人际关系简单，工作很勤奋，要求很高”。她最为人所知的，是她在1995年到2004年之间长达9年的时间内，担任总统雅克·希拉克的国际事务发言人。

2005年，她在德维尔潘政府中担任欧洲事务次长，直到2007年。

凯瑟琳·科隆纳也曾数次在私营企业工作，尤其是曾在国际金融通讯公司宾士域（Brunswick）集团里工作过。

马克龙任命凯瑟琳·科隆纳为外交部长，被一些分析家认为是马克龙对愤怒的法国外交官们做出的姿态。在法国外交部，最近发生了极为罕见的号召6月2日罢工的呼吁，在法国外交部的历史上，这是第二次出现罢工呼吁。