视频 “一种关注”首映片《散兵》（Tirailleurs）

戛纳电影节2022

第75届戛纳电影节于18日进入主竞赛单元和一种关注单元官方评选参赛影片第一天的放映，首先分别上映逃亡德国的俄罗斯著名导演基里尔的《柴可夫斯基的妻子》和法国导演马修《散兵》。

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“一种注目”首映式上映《散兵》（Tirailleurs）影片，由法国导演马修·瓦德皮拍摄，由饰演《无法接触》而成名的法国男影星奥马·希（Omar Sy）扮演主角。电影揭开一段尘封已久的历史，讲述为法国而战的塞内加尔士兵故事，这些被遗忘的一战英雄曾背井离乡，为解放法国而战。

由法国和塞内加尔联合制作，故事发生在1917年，Bakary Diallo为了与从军入伍、年仅17岁的儿子Thierno团聚，也应征加入法国军队。

二人被派往前线，一同参战。在上级军官的激励下，儿子受命奔赴战场，希望超越自我，成长为一个男人。而他的父亲则努力不惜一切代价阻止儿子前往战场，保他安然无虞。导演借该片展现了殖民地悲剧的另一个视角，法国曾经在西非招募军队。

导演Vadepied 表示，用电影拍摄这段痛苦和极少提起的历史，是某种呈现， 让人们从不同角度观察，这不是补偿，相反只是承认这段共同的历史，我们无法倒转。