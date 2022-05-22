法国和阿根廷优化抗干旱小麦

气候变化 / 科技发展

在市场缺货乌克兰和印度小麦之际，阿根廷研发的抗干旱小麦吸引到更多国家的兴趣。这种处于实验初期的转基因（OGM）小麦现已得到优化。经法国和阿根廷两国科研团队的探索，加入了向日葵的一段基因，应该有助其提高抗干旱能力。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周五最新节目中的关注议题。

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本台RFI法文网2022年05月20日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道指出，转基因抗干旱小麦（HB4）仍在实验初期，但其知名度已超越其诞生地阿根廷的边境。在法国企业Florimond DeSprez与阿根廷企业Bioceres的合作企业Trigall Genetics的领导下，现已取得成果。这种历史性的转基因小麦得益于一段向日葵基因，应该有助其更能抵御干旱。

RFI Image Archive / OGM : un blé anti-sécheresse pour répondre à l'urgence céréalière et climatique. Le Brésil a donné son feu vert fin 2021 à une utilisation commerciale, via l'importation de farine issue de ce blé. Ici, de la farine de blé dur. (illustration) © Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 Veganbaking / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Un blé anti-sécheresse pour répondre à l'urgence céréalière et climatique]。换做中文可译作[抗干旱小麦以应谷物和气候之急]。下面做简介以供分享。

优化转基因抗干旱小麦HB4挽救农作物 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导指出，在干燥地区，普通的小麦受不了炎热。而优化这种转基因小麦的目的，就是为了得以挽救农作物。

巴西认可了出自转基因小麦HB4的面粉 -

阿根廷已开展了相关实验，尽管产量并不可观，但前景诱人，足以促使该国更大规模地推广种植。南美农业体系专家介绍说，巴西于2021年底批准了通过进口这种转基因小麦的面粉，予以商业化使用。但巴西尚未做好准备，自己种植这种转基因小麦。

澳大利亚和新西兰刚刚批准转基因小麦 -

五月初，在经历了频繁干旱后的澳大利亚，还有新西兰，追随南美两个大国，批准了这种转基因小麦。

RFI Image Archive / OGM : Un blé anti-sécheresse pour répondre à l'urgence céréalière et climatique. Ici, une carte des cultures OGM dans le monde selon l'ISAAA. (illustration) Clive James/ISAAA / RFI Image Archive

在当前气候变化及粮食自足竞赛的大背景下，北非马格里布国家和中东地区都是这种小麦新品种的潜在客户。尤其是摩洛哥，今年的旱情特别严重。

转基因抗干旱小麦HB4仍需要接受检验 -

中国尽管尚未放行转基因OGM抗干旱小麦Blé HB4，但已经迈出了一步，同意了耐高温的转基因抗干旱大豆Soja HB4。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在2022年05月20日星期五刊出的这篇报道最后提到，Intercourtage的一名分析师认为，现在说这种转基因小麦将取得成功还为时过早。但如果目标达到了，转基因将可能提高全球产量，促成减价。就此，专家重申，最佳品质的小麦是因其价格。但这种品质在过去几个月里失去了。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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