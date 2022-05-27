法国新政府首开政府工作会议 制定3紧急优先

法国/新政府

法国新组阁成立的政府今天召开部长联席会议讨论选举期间工作聚焦。因新政府选择今天开会，被评论做出姿态要安心工作。因法国轮遇星期四是升天节宗教节日，隔一日便是周末，不少机构与单位把今天星期五也搭桥放长周末假。部长会议没有让媒体入场，但透露出购买力、健康和气候这些紧急优先议题处理，要求快速有效，并强调必须有结果。

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法国新任总理博尔内Elisabeth Borne在周五的会议上告诉她的部长们，购买力、健康和气候是法国政府必须解决的三个 "紧急议题"。博尔内称，"政府头几周必须致力于应对法国人民的紧急情况与诉求。"

该新政府组阁已经有一个星期。

法国5月中旬面临高通胀。新总理博尔内上任后即确定了三个优先事项，首先是购买力，在法国立法选举（6月12日和19日）后，议会一恢复工作，就会推出立法措施。据博尔内说，政府不应忘记或遗漏任何人。除了养老金领取者、雇员、自营职业者和公务员之外，我已经要求我的部长们还要特别关注学生困难。

医护方面，博尔内说她已经要求有关部长非常迅速地提出建议，在夏季就采取有效措施。

博尔内还希望以快迅的速度开展生态规划项目，呼吁所有部委动员起来并参与其中。

据法新社说，博尔内给她的部长们提出了 "三个关键词：速度、效率和结果"。