法国立法选举国外投票网络今先行

法国/立法选举

居住在国外并在领事选举名单上登记的法国选民可以从今天周五巴黎时间午时起至下星期三通过互联网为第一轮立法选举投票。法国在国外的选民共有四种投票方式：投票箱、委托投票、网络投票和邮寄投票。

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法国立法选举今天拉开投票帘幕。居住在国外的法国登记选民先投票。根据选举规定，只有居住在法国境外的法国公民可以通过互联网投票，而且只允许在立法和领事选举中投票。

法国划定有11个覆盖全球的选区，自2012年以来，海外法国公民的议会代表名额也同样多。当年实施了互联网投票，但在2017年最后一次立法选举中没有实施。这是为了防范可能的网络攻击。

今年共有近150名候选人在这11个选区参选。

6月4日，第一轮投票将在法属波利尼西亚进行，海外法国公民在美洲大陆的大使馆和领事馆投票。6月5日，将轮到美洲大陆以外的法国侨民。

6月11日，第一轮投票将在瓜德罗普、圭亚那、马提尼克、圣巴泰勒米、圣马丁和圣皮埃尔-密克隆举行。而在6月12日，第一轮投票将在法国本土以及马约特岛、新喀里多尼亚和留尼汪岛进行，一周后进行第二轮比赛。