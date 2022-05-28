巴黎卢浮宫前馆长因中东文物走私案被警方传讯

走私文物

法国媒体报道称巴黎卢浮宫的前馆长让-吕克·马蒂内（Jean-Luc Martinez）被指卷入一桩中东文物走私案而受到警方调查。马蒂内5月23日被拘留。对马蒂内的指控包括合谋欺诈和洗钱罪名指控。。法国《鸭鸣报》援引调查人员消息报道，马蒂内任期内，阿联酋阿布扎比卢浮宫所购多件文物的来源证明文件系伪造，他对此视而不见。相关调查于2018年启动，或牵涉多名文物专家。

广告 继续浏览后续

法国媒体引述司法界人士称，马蒂内涉嫌协助将古代艺术品和文物转移到阿布扎比的卢浮宫分馆，其中包括一块价值难以估量的花岗岩石碑，上面刻着古埃及法老图坦卡蒙的印章。

巴黎卢浮宫尚未发表评论，阿布扎比卢浮宫表示无法对正在司法程序中的调查案具体情况发表评论。

不过，阿布扎比卢浮宫解释说：“本馆在接收作为藏品的艺术品时严格遵循国际协议，正如阿布扎比和法国2007年签署的政府间协议条款。”

这个协议恪守联合国教科文组织关于反对非法贩运文物的规定，且对标世界顶级博物馆的最严格标准。

马蒂内2013年出任巴黎卢浮宫总裁，2021年夏天卸任。从那时起，他一直代表法国担任文化遗产国际合作大使 ，职责包括配合、协助打击艺术品走私的行动。

对马蒂内的指控包括“共谋欺诈”和“通过虚假背书隐瞒非法获得作品的来源”。

法国讽刺刊物《鸭鸣报》（Le Canard enchaîné）报道，此案涉及2016年阿联酋阿布扎比卢浮宫花巨资购入的埃及文物，其中有一块大约公元前1327年的粉色花岗岩石板，上面刻着孩童时期的图坦卡蒙法老向天神奥西里斯献祭，并接受一名高级官员的供品，极为罕见。

调查人员要确定这五件耗资800万欧元文物的来源证明系伪造，而马蒂内是否对此“闭眼不见”。

美国当局把一具金棺归还埃及。这具金棺被盗后辗转各处，最后被纽约大都会美术馆收藏，两年后被人发现真相。

阿布扎比卢浮宫是法国卢浮宫的分支机构。相关调查于2018年启动，或牵涉多名文物专家。

《鸭鸣报》1915年创刊，一直以来卖点都是针对法国政商界的调查报道。

法国著名埃及古文物学家马克·加博尔德（Marc Gabolde）2018年曾对这批文物的来源提出质疑，但据《鸭鸣报》报道，卢浮宫至今没有答复他提出的疑问。

马蒂内的律师表示，他“以最坚定的态度”反驳对他的指控，并且坚信自己的诚信善意将得到肯定。