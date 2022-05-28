瑞导凭《悲情三角》二度获金棕榈奖 朴赞郁获最佳导演

颁奖仪式

第75届戛纳电影节5月28日落下帷幕，《悲情三角》（Triangle of Sadness，又译《无限悲情》）获得最佳影片金棕榈奖。该片出自瑞典著名导演鲁本·奥斯特伦德（Ruben Östlund）之手。它是一部讽刺资本主义终结的影片。陈剑莹执导的华语片《海边升起一座悬崖》获得短片金棕榈奖；中国女导演去年唐艺凭借《天下乌鸦》获此奖。

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根据法新社的报道：陈剑莹上台领奖时说了一句法文Merci。随后她用英文表示：她说，能来到这里对我来说是一种莫大的荣幸，也给了我很大的鼓励。 在戛纳逗留期间，我感受到所有电影人之间的真诚支持，尤其是在这个特殊的时刻。 我用实力做电影，希望把电影带给世界。 我想用中文说几句感谢我的家人。”但她说的中文没有翻译，在场的很多人听不懂。一些网友对嘎纳组委安排欠缺表达了不满。

陈剑莹用中文感谢团队；感谢父母；感谢抚育她的中华大地。

《正午之星》和Lukas DHONT执导的影片《CLOSE》获得评审团特别奖。斯科利莫夫斯基新作《驴叫》和菲力斯·范·古宁根与夏洛特·冯黛梅尔许共同执导《八座山》（Le otto montagne）双双获评审团大奖；韩国导演朴赞郁获得最佳导演奖；这是汤唯、朴海日主演的影片《分手的決心》。

比利时导演兄弟让皮埃尔和吕克达顿(Jean-Pierre和Luc Dardenne)执导的长片《托里和洛奇塔》(Tori et Lokita)荣获嘎纳75周年奖。

最佳女演员奖由伊朗扎赫拉·阿米尔·易卜拉希米获得；最佳男演员奖由宋康昊摘下。他们分别主演了《 圣蛛（Holy Spider） 》和《掮客》两部片子。

《战马》获得金摄影机奖（Caméra d'or）；日本女导演早川千绘执导的《七五计划》获得金摄影机特别奖。

第75届戛纳电影节5月17日在法国南部海滨城市戛纳拉开帷幕，21部影片入围主竞赛单元。