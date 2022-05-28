第75届戛纳电影节 《悲情三角》获金棕榈大奖

戛纳电影节2022

瑞典导演鲁本·奥斯特伦德(Ruben Östlund)执导的影片《悲情三角》(Triangle of sadness)捧走了本届戛纳电影节的金棕榈最高奖项

第75届戛纳电影节于28日晚间落下帷幕。瑞典导演鲁本·奥斯特伦德(Ruben Östlund)执导的影片《悲情三角》(Triangle of sadness)捧走了本届戛纳电影节的金棕榈最高奖项，也是该导演第二次荣获金棕榈大奖。此前他在2017年凭借《方形》(The Square)一片夺得金棕榈奖。陈剑莹执导的华语片《海边升起一座悬崖》获得短片金棕榈奖。今年有两部法国电影分别获得评委大奖。

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获得本届金棕榈大奖的瑞典导演鲁本·奥斯特伦德(Ruben Östlund)执导的影片《悲情三角》(Triangle of sadness)一片讲述一对富有魅力的模特夫妇，他们被邀请登上一艘豪华邮轮度假，发生事故。

当这群人被困在一座荒岛上时，当只有清洁女工知道如何捕鱼帮助了他们，让等级制度被颠倒，当这位男模意识到他或许可以用他的英俊长相来得到更多食物，事情发生了转变。

该片充满冷幽默，讽刺当今社会上那些腰缠万贯的巨富，其实缺少基本谋生手段。

韩国知名男演员宋康昊获得最佳男演员奖 。

今年有两部电影分别获得评委大奖Lukas Dhont《Close》讲述13岁的雷欧和雷米是一对形影不离的好朋友，直到一起令人费解的事件拆散了两人的友谊。为了理解到底发生了什么。

法国导演丹尼斯《Stars at noon》讲述是一部发生在热带地区的心理剧情片。