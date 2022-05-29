欧冠赛闹事玷污法国形象？ 巴黎办奥运会遭扯进来

法国/球迷

法国作为第三边东道主在法兰西体育场举办的欧洲冠军联赛决赛昨天晚上发生上万球迷闹场，尽管警方处置，没有发生严重伤人事件，但还是被广泛批评比赛组织失误中，而且各方的责任争议越来越大。批评指两年后巴黎举办奥运会的形象是否因此会蒙污而出现问题。

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著名的欧洲决赛昨天晚上在巴黎举行，是由皇家马德里对利物浦，并以1比0获胜。但法兰西体育场周围出现了混乱和无序的场面。至此没有严重的伤亡报告。

这场比赛由于纯粹的后勤原因被推迟了36分钟开场，这在这个级别比赛上是很少见的。

据欧足联解释说，这种混乱是由 "假票 "问题造成了入口瓶颈，并呼吁对足球当局和法国当局进行紧急 "勘审"。

法新社记者与在场的球迷在比赛前注意到，有一帮身份不明的青年和当地球迷试图强行进入体育场。警方进行了干预，用催泪瓦斯驱散了人群和球迷，包括来看球队一些球迷家庭一同遭罪。

比赛甫结束，法国内政部长Gérald Darmanin就把矛头指向了数千名没有门票或持有假票的英国球迷，他们极力想强行进入法兰西体育场。

但已经有30年一直被认为没有球迷暴力问题的利物浦球迷，对这些指责和法国式的欢迎感到愤怒。利物浦俱乐部在一份声明中说：我们对利物浦支持者遇到的出入问题和周边安全漏洞感到非常失望。远在英国的利物浦体育场的警察在他们的推特上也议论这一 "令人震惊的情况"，并为利物浦球迷在比赛中的 "模范 "行为辩护，他们说这是他们在组织赛事方面所见过的 "最糟糕的一个例证"。

据法新社记者也说，在巴黎东部的 "球迷区"，数以万计的英国球迷正在观看比赛，这些球迷并没有构成安全问题。红潮在经过十二个小时的狂热和大量饮酒后，顺利散去。

巴黎消防队报告说，当晚在体育场和 "球迷区 "都很 "平静"，紧急应急服务部门对轻微事件进行了238次干预，包括因催泪瓦斯的副作用。

据法国内政部称，在昨天晚上的边缘地带，有105人被逮捕。据巴黎检察官办公室称，约有20人被拘留，主要是因为暴力和盗窃。

欧洲足球支持者网络的执行董事Ronan Evain说，这次失败 "引发了对法国组织这种规模活动的能力的质疑"。他批评，"我们正在继续复制过去已经是失败的组织计划。他告诉法新社：非常有必要使保障这些球赛的方法现代化。

法国警方派员干预维安人数太少还是不够？安全方面安排了6800名警察、宪兵和消防员以及大量私人保安。

不过，昨天晚上的乱局，在任何角度下都为法国在2023年举办的橄榄球世界杯和翌年的巴黎奥运会提供测试与看点。

法新社说，球场混乱的场面引来反对派的批评，政府被指责。勒庞说她有一种 "羞辱感"。极右的领导人说，"我们被整个世界关注，所有看到这一幕的外国首都都注意到，法国不再能够平安无事地组织大规模的活动。"梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）也发表了同样的看法。作为左派联合以后的枭雄的他说，这个形象是可悲的，它令人担忧，因为我们可以清楚地看到，我们没有为像奥运会这样的活动做好准备。

在总统多数派一方，议员奥罗尔-贝尔解释，"这场决赛本应在俄罗斯举行"，而法国在几乎没有三个月的时间里组织了这场比赛。她说："球迷区里没有发生什么乱象。" 她呼吁平常心看待所发生的事情"，尤其不要对法国当局在即将到来的重大体育赛事之前，得出无能力组织的错误结论。