马克龙今晚为卡塔尔埃米尔设工作餐

法国/卡塔尔

据法国总统府爱丽舍宫透露，法国总统马克龙和卡塔尔埃米尔谢赫-塔米姆-本-哈马德-阿勒萨尼今天晚上在法国总统府外巴黎一餐厅举行 "一对一的工作晚餐"，讨论 "双边关系 "和 "地区问题"。

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据法新社说，马克龙和埃米尔-阿勒萨尼最后一次通电话是在2月27日，即俄罗斯入侵乌克兰3天后。

马克龙与埃米尔-阿勒萨尼将在首都的一家餐厅用餐。

马克龙也经常邀请他的爱丽舍宫的客人在总统府外餐厅用餐，例如荷兰首相马克-鲁特2021年8月在巴黎的La Rotonde餐厅用餐，以及还有意大利总理马里奥-德拉吉9月在马赛的Le Petit Nice餐厅用餐。

本周，埃米尔-阿勒萨尼表示愿为斡旋俄乌冲突，充当潜在调解人，他在达沃斯论坛的一次演讲中透露，他 "正在与所有相关方接触"。

法新社说，欧洲各国也在寻求改善与多哈的关系，因为他们寻求实现天然气供应的多样化，以减少对俄罗斯的依赖。

卡塔尔拥有世界上第三大天然气储备。卡塔尔还大量参与了在美国和伊朗之间就棘手的伊朗核问题进行调解的尝试。

法国与卡塔尔两位国家元首之间的最后一次会晤是在2021年12月，当时马克龙对海湾国家进行了访问。

打击恐怖主义和资助法国的穆斯林礼拜活动将是今晚工作餐的讨论议程，2022年卡塔尔世界杯的筹备工作和该国劳动法的相关问题也被提及。

非政府组织报告指责卡塔尔剥削外国工人，特别是在体育场馆建设方面。卡塔尔强烈反对这种批评，强调卡塔尔已经改革了劳动法，并引入了最低工资。

值得一提的是，埃米尔-阿勒萨尼的访问正值卡塔尔通过主权财富基金拥有的巴黎圣日耳曼刚刚庆祝其第10个法国联赛冠军，并签署了拥有的明星球员基里安-姆巴佩的续约协议。

当然，对法国的访问是埃米尔欧洲之行的一部分，卡塔尔埃米尔-阿勒萨尼还访问了西班牙、德国、英国，并出席达沃斯的世界经济论坛。