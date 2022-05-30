一名法国记者在乌克兰报道人道主义行动时丧生

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一名法国记者在乌克兰丧生，当时他正在报道一个人道主义车队。

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根据法新社的报道，周一，一名为法国新闻电视频道BFMTV工作的法国记者在乌克兰丧生，他的同事受了伤，当时，他们正在一辆人道主义巴士上和一些平民们在一起。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，丧生的记者人数增加到了八人。

遇害的法国记者叫弗雷德里克·勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff），今年32岁。法国总统马克龙在推特上写道：“记者弗雷德里克·勒克莱尔-伊姆霍夫在乌克兰是为了展示战争的真实。在人道主义巴士上，在与被迫逃离俄罗斯炸弹的平民在一起时，他受到了致命的伤害。”

马克龙还写道：“对于那些在战场上执行艰难新闻工作的人，我想重申法国是无条件支持他们的。”

遇害的法国记者在BFMTV新闻电视频道已经工作了6年，他是摄像师，这是他第二次前往乌克兰进行报道。

法国外交部长凯瑟琳·科隆纳在一条推文中写道，这位32岁的法国记者是“在履行报道职责时被俄罗斯对人道主义行动的轰炸给炸死的”。法国外交部长“要求”“尽快进行透明的调查，以查明这场悲剧发生的情况”。

根据遇害法国记者工作的BFMTV新闻电视频道，他是在报道人道主义行动时，被“弹片击中”了。遇害法国记者的同事受了“轻伤”。

根据非政府组织无国界记者组织(RSF)的统计，自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，至少有8名记者在工作时丧生。