巴黎香港电影节凝铸香港身份

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介绍香港抗争活动的纪录片时代革命六月一日在全球各地同时放映，与此同时，巴黎组织香港电影节，为其一周的香港电影节将从6月23日起在巴黎拉丁区著名的旅游景点Mouffetard步行街的Epée de Bois 电影院放映。

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LK：抗争使香港从购物天堂便成一个有政治身份的地方

举办此次香港电影节的流亡法国的香港活动人士，非洲香港自由组织的发起人之一LK女士向法广介绍了她们举办此一电影节的用意，她说：“ 在海外的港人期待能够延续香港身份，因为，香港特区政府与中央政府正在致力于消灭香港身份，把香港纳入大湾区，他们是在消灭香港身份，所以，我们组办了这个香港电影节，放映的电影不仅仅涉及香港的抗争运动，而且也涉及到社会，涉及到民生，涉及到香港与大陆之间的关系。为什么我们不愿意仅仅介绍香港的抗争运动？这也是出于意识形态的原因，因为，在我看来，乌克兰人之所以受到国际尊重，这并不是因为他们的处境很悲惨，而是由于他们有勇气抗争，所以我决定香港现在必须在文化上有抗争精神。这种精神并不仅仅体现在几部抗争电影上，其实，坦白说，我为香港的今天感到很欣慰，因为香港有2019年的抗争运动而已经从过去的一个资本主义的金融中心，美食中心，或者是购物中心而成为一个具有政治意义的地方，所以，这就需要别的人来共同了解这个地方，使其他国家的人来感受香港社会，而且，香港的电影在世界电影业中也是名声很高的。“

香港自由委员会的发言人Kenneth先生也是香港电影节的举办者之一，他介绍了他们精选的几部影片：“开幕片是以2019年香港反送中為背景，由港人任俠與林森共同執導的電影《少年》，这部曾经入围金马奖两项奖项的电影今天却在香港被禁止公映。《踏雪寻梅》是一部在2014年拍摄的影片，通过对一个十分恐怖的案件来描述香港的社会问题，涉及到移民问题，融入问题，文化身份的问题，探讨一些社会的人文关怀。闭幕的影片一部最新的影片叫做《手卷烟》，这部影片从未在巴黎上映，讲述的是一个住到重庆大厦的南亚人与一个退休的英军军官之间的关系，探讨的是97年回归之后，香港的社会状况，在2019年的运动的背景下，深层的讨论香港回归之后的社会问题。期待通过此一电影节能够使观众意识到香港影片同大陆影片之间的不同，中国大陆影片中的人文关怀往往是用来做宣传的，而香港影片中对人性的探讨是一种探索，一种思考，同欧洲这边的电影更为接近。“

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