法国罗兰 加洛斯网球公开赛 吸引更多年轻人

罗兰 加洛斯比赛

在法国罗兰加洛斯比赛期间 每天有45000人到场

2022年法国罗兰·加洛斯赛从5月16日开始进行到6月6日结束，提起法国罗兰 加洛斯网球公开赛，大家就会联想到阳光和典型的红土球场。那么罗兰·加洛斯是何须人也，为什么用他的名字命名法国网球公开赛？法网组委会国际部如何与时俱进？今年迎来第五届罗兰·加洛斯Roland-Garros eSeries， 这项电子网球比赛创建于 2018 年，来吸引更多年轻人。

广告 继续浏览后续

让百年罗兰加洛斯网球赛年轻化

法国网球协会国际发展部负责人Aymeric Labaste表示，今年举行第5届Roland-Garros eSeries，通过该游戏让网球接近更多玩网络游戏的年轻人，让他们有机会进行网络上的网球比赛，随后到现场体验打网球，就是网络比赛冠军受邀请到罗兰·加洛斯赛现场尝试网球运动。

法国网球协会国际发展部负责人Aymeric Labaste © RFI

Roland-Garros eSeries2022属于世界上规模最大、最具包容性的电子网球锦标赛，由法兰西网球联合会 (FFT) 组织这项网络赛事，八名决赛选手将从四场单独的资格赛中晋级，他们于 2022 年 5 月 21 日星期六在法国的罗兰加洛斯举行的总决赛中相遇，这些eTennis 世界冠军，在真实现场进行比赛，有些参加游戏者是首次拿上网球拍。

法国网球协会国际发展部负责人表示该项比赛旨在加强调普及青年人的参与度和让游戏与实际网球比赛结合，让已有130多年历史的法国罗兰 加洛斯网球赛年轻化。

在四月份两场资格赛的最后阶段由法国流行主播在 Twitch 上直播，进一步推广网球和电子网球。

疫情恢复后 启用种满植物的新赛场

大家知道法国罗兰 加洛斯体育场的主导颜色是红色，因为这里是红土场，也称为泥地场，属于法国罗兰 加洛斯特点之一。这里有最伟大的网球冠军们在赭石色尘土中移动脚步，有黄色的网球落在球场底线边缘处的痕迹。

法国罗兰·加洛斯属于全球四项大满贯网球锦标赛之一。每年的5、6月间，数以万计的法国人会涌到罗兰·加洛斯，在这里度过他们享受的网球“假期”。

自1925年以来，它每年都在巴黎的罗兰·加洛斯体育场举行。比赛在20个红土场举行，主要是球场Philippe-Chatrier，苏珊·兰格伦，比赛分为五组。

资格赛首先在四天内举行，然后开始为期两周的比赛。火枪手杯颁发给男子单打冠军，苏珊娜冷朗杯颁发给女子杯。奖杯还奖励男子双打，女子双打和混合双打的获胜者。

罗兰·加洛斯网球场的兴建过程大约分为三个阶段，

第一阶段，1979-1980年在罗兰·加洛斯球场中新建了中心球场，可以容纳4500名观众，由建筑师Girardet和Lovera担当设计，被人们称为的一号球场。这是个具有古典风格的现代混凝土结构的比赛场地。

第二阶段，1983-1993年，法国网球协会使用更多基金扩建球场。在1984年工程继续向西扩展，在原来的橄榄球场修建了9个新球场。这个工程阶段最突出的成就就是修建了火枪手广场（LA PLACE DES MOUSQUETAIRES），在1989-1991的3年中共修建了4座雕像。

第三阶段。1994年，新球场可以容纳10068名观众，最初叫做A球场，后来为了赞颂法国网坛的杰出女选手苏珊·朗格朗 (SUZANNE LENGLEN) ，1997年，这个球场改名为苏珊·兰格伦球场。

另外，在新冠疫情期间，在2021年完成了新球场名叫“西蒙娜.马蒂厄”(Simonne Mathieu)的建设，这个建筑风格超级现代的球场周围环绕温室，里面种植有来自五大洲的植物。

西蒙娜.马蒂厄(Simonne Mathieu)是昔日的一位重要法国女网球运动员，她曾经在30年代在罗兰.加洛斯体育场获得过10次冠军，并且在1940年因为响应戴高乐将军的参加反法西斯的抵抗行动。

新的“西蒙娜.马蒂厄”网球场一半位于地下，四周的四个温室内种植有来自五大洲的植物，球场被植物环绕融入自然。

向飞行员英雄罗兰·加洛斯致敬

法国网球公开赛被称为罗兰·加洛斯赛，罗兰·加洛斯是一战时期一位法国王牌战斗机飞行员，也是首位途中不着陆飞跃地中海的航空先驱，在一战期间他成功击落三架德国空军的飞机，不幸的是在后来1918年的战争中他的飞机被击中，成为民族英雄。

1927年9月，让·波洛特拉、昂利·科榭、勒内·拉考斯特和雅克·布吕尼翁这4个火枪手（Quatre Mousquetaires）在美国费城的网球赛场上挫败了此前7连冠的美国人，为法国首夺戴杯，按照章程，次年他们将在法国卫冕，但法国的主要网球设施当时都无法达到国际标准，当时法国的三大网球俱乐部决定联手，他们出资在不到9个月的时间里将新赛场建成。

其中提供了3公顷土地的“法兰西体育场”俱乐部获得了冠名权，他们把这个场子叫做了“罗兰·加洛斯”。

就是罗兰·加洛斯在1906年在HEC读书时候的同学好友埃米尔-勒叙厄尔(Émile Lesieur)，后者介绍罗兰·加洛斯加入法兰西体育场俱乐部，两人随后还一起参加了一战。

1918年罗兰·加洛斯在战场上牺牲之后，埃米尔-勒叙厄尔在很长一段时间都担任法兰西体育场俱乐部主席，也正是在他的要求下，才将新建成的网球场命名为罗兰·加洛斯球场，向这位一战飞行员英雄致敬。

1928年，位于法国巴黎的“罗兰·加洛斯”球场正式建成，同年5月就举行了法国网球公开赛。