法国通胀五月高达5,2 % 1985来首次 食价飙冷冻肉涨18.16%

法国2022年5 月的通胀率在一年内飙至5.2% 1985年来首次

根据法国经统局(INSEE)数据，法国5 月份的通货膨胀率在一年内上升了 5.2%。 民众日常食品，例如意大利面、面粉和碎肉等的价格在一年内上涨了 10% 以上。 通货膨胀将持续下去，这也迫使消费者的日常买菜时转向购买那些低价产品。

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法国一些地方政府答应发给的食品消费券很受市民欢迎！因为对于那些最普通的法国家庭来说，日常购物变得越来越痛苦。 据专门研究消费者数据的IRI研究所称，食品价格正在飙升。 一年多来，它们平均上涨了 4.1%，某些食品价格的不断上涨令人眼花缭乱。 这就是冷冻肉类的光景，价格上涨了18.16%。 消费量高的新鲜鲜绞肉价格上涨14.56%。

那么涨价的原因呢？根据IRI 研究所专家艾米丽.马耶 Emily Mayer 解释说：“为了生产肉类，你必须饲养动物，但动物饲料价格急剧上涨，而且这种生产也非常耗能。” 意大利面价格的上涨也非常强劲，上涨了 15.47%，面粉上涨了 11.65%，烘焙咖啡上涨 10.9%。

根据 IRI 的说法，食品行业价格的这些涨幅反映了制造商和大型零售商之间的上一次年度谈判，该谈判于 3 月初在紧张的气氛中结束。

制造商要求在 2021 年底生产成本（能源、包装、原材料等）大幅上涨后，价格需要大幅调涨。马耶分析指出，“这些按照成本水平重估价格的影响继续一点一点地冲击到消费者购物的超市货架。»

这是法国自 1985 年以来通胀率首次超过 5%。 除了食品，加上其他消费品，超市的价格在一年内上涨了 3.81%，而 4 月份上涨率为 2.89%。

平均涨幅水平较低的卫生产品 (涨幅 2.01%) 或维护清洁用品 (+ 1.05%) ，因其通胀率较低。