法国外交部罢工 反马克龙改革计划 有大使参加

法国外交部罢工

法国外交部工作人员今天6月2日开始罢工。这次罢工由六个工会和500名年轻外交官组成的小组发起。马克龙改革高级公务员制度的计划是这次罢工的导火索...

法新社说,今天上午,在著名的法国外交部前面有几十人举牌示威,上面写着“濒临灭绝的外交”(diplo in extinction)、“公共服务面临危险”(public service in danger)、“外交官罢工”(diplomats on strike)...。

这是20年来法国外交官首次罢工。他们表示,罢工的原因包括他们感到"疲惫"、"担忧"和"缺乏被认可",并反对一系列他们认为“威胁到法国外交有效性和威望”的改革计划。

法新社说,法国总统埃马纽埃尔-马克龙希望对高级公务员制度进行改革,是这场运动的导火索,但不满情绪实际上已经持续了几年。

马克龙要对高级公务员制度进行的改革将对外交职业造成影响,到2023年,这两个历史悠久行业的将走向"消亡"。

马克龙特别希望结束"行政种姓"现象,这项改革创建了一个国家新行当,并规定高级官员将不再依附于一个特定的行政部门,并能够在其职业生涯中改行。

罢工者不断重申说,“我们不是可以互换的”!他们担心法国外交职业化即将终结,而法国拥有仅次于美国和中国的世界第三大外交网络。

参加示威的马塞尔-埃斯库尔(Marcel Escure)大使说:“我们不是一夜之间就能成为外交官”,他已在法国政府工作了35年,是少数在外交部前抗议集会上说出自己名字的人之一。

法新社说,在改革之外,外交官的不满情绪几年来一直在增长。法国基督教工人联合会(CFTC)的外交官和工会成员奥利维尔-达-席尔瓦(Olivier Da Silva)解释说:"堆积如山的改革,资源的不断减少,导致工作人员的疲劳和慌乱不安。

在联合国总部工作了28年的编辑让-巴蒂斯特 (Jean-Baptiste)总结说:"我们的工作量非常大,我们不计较时间,因为我们非常非常自豪地从事这个职业。"但我们有一种不安的感觉,感觉我们的意见没有被充分听取。

这番话得到了其他年轻外交官的响应,这些表示不愿透露姓名的外交人员说,他们投入大量资金学习土耳其语或汉语,或在乌克兰-俄罗斯区"夜以继日"地工作。

在过去几天,许多高级外交官、大使和地区负责人首次在推特上以“#diplo2métier”为标签宣布对这项罢工运动的支持。

大使参加罢工

包括法国驻科威特大使克莱尔-勒弗莱彻(Claire Le Flécher)和驻阿曼大使韦罗尼克-奥拉尼翁(Véronique Aulagnon)在内的人已经宣布他们将进行罢工。其他一些人,如法国外交部政治事务主任菲利普-埃雷拉(Philippe Errera)则转发了最近由年轻外交官集体发表的一份意见书。这些年轻外交官与六个工会一起发起这次罢工。

此外,外交人员甚至还计划在巴黎外交部所在地奥赛码头(quai d'Orsay)以及外交档案中心所在地南特(Nantes)举行集会。

外交部工会成员奥利维尔-达-席尔瓦说,大使和领事人员有罢工的权利,但"我们当然不会威胁到对我们的同胞和我们的利益的保护。只要不威胁到捍卫我们利益的连续性,我们就呼吁停止工作。

他补充说,罢工本身就构成了一个事件,这是一个"报警的呼声"。因为“我们的外交部被损坏,必须加以修复"。工会和团体正在呼吁外交系统召开一次会议。