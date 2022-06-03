侯芷明：丁子霖女士等了33年未获丝毫安慰

中国/人权

法国的团结中国协会，总部设在巴黎的无国界记者组织，国际反死刑组织，国际人权联合会，国际特赦组织以及巴黎律师协会等十多个人权组织以及非政府组织6月3日下午18点在巴黎市中心第三区的蓬皮杜中心前埃德蒙-米歇尔广场共同举行纪念六四天安门事件，同时声援那些无法再手持蜡烛悼念的香港人。

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巴黎纪念六四33周年

团结中国协会主席侯芷明（Marie HOLZMAN）向法广表示这次纪念活动除了关注香港问题之外，还将涉及其他在中国说到迫害的人们，包括维吾尔人、西藏人、蒙古人、香港人，以及许多中国国内的异议分子和维权人士，这些镇压活动随着监控的加剧正在变本加厉。

她特别强调，每年都纪念六四，但是今天特别期待向香港朋友发出一个信号，大家都关注乌克兰，乌克兰与香港有许多共同点，俄罗斯受不了民主自由的邻国，习近平也同样受不了自由民主的香港。如果一个国家的财产积累建立在大屠杀至上，这就只会导致今天的后果。就像俄罗斯不会承认对乌克兰民众所犯下的罪刑一样，中国政府也同样不会承认自己所犯下的罪刑。她特别提到天安门母亲组织的创始人丁子霖女士，这么多年来，她一直等者中国政府的道歉，但是，她却连这名一点点极小的安慰都没能得到。

总部 设在纽约的人权观察也就六四事件发表公告指出：六四屠杀未获正义33年，人权观察表示，中国当局对悼念1989年六四屠杀的维权人士进行骚扰和迫害，在过去一年变本加厉。中国政府应承认当年大规模杀戮民主运动示威者，并为此负起责任。

过去一年，香港当局大举逮捕检控尝试悼念六四屠杀人士。共计26名社运人士——包括黄之锋、媒体大亨黎智英、前记者何桂蓝和前立法会议员梁国雄、何秀兰与尹兆坚——因参加或“煽惑”他人参加2020年六四烛光晚会被拘捕，分别判处缓刑或4到14个月监禁。