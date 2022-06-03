六四33周年：法国民运人士在巴黎的热闹街区美丽城纪念六四

法国/六四33周年

中国民主党总部法国党部的主席吴江等人6月3日在巴黎人气非常高的热闹街区美丽城张贴“国殇六四，推翻专制”等标语，纪念六四。

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六四33周年的前夕，在国内，中国当局严密监控，把一切有可能会纪念这一事件的人都严密监视起来。

八九六四事件之后一直每年都举行六四纪念活动的香港，今年因《国安法》也难以再举办大型的“六四事件”悼念活动。香港警方封闭了维多利亚公园足球场，还加强人手在铜锣湾和维园一带巡逻，并提早警告市民，在网上号召悼念或在铜锣湾悼念都可能犯法，6月4日进入维多利亚公园者都可能触犯法律。

但是，海外各地仍然在纪念六四、悼念六四。

在法国，中国民主党总部法国党部的主席吴江、前主席姜友陆，六四亲历者、公民力量欧洲代表王龙蒙等人在巴黎人气非常高的热闹街区美丽城张贴“国殇六四，推翻专制”等标语，并高举旗帜，纪念六四。

以前，法国的追求民主的人士在六四周年到来组织纪念活动时，往往会选择中国驻法大使馆前或巴黎的人权广场，但今年却选择了车水马龙、人来人往的美丽城大街。参加活动的杨先生就此表示，六四事件随着时间的流逝已经变得遥远，变得模糊，选择热闹的美丽城，是为了让更多的人了解六四，了解中共的专制。

杨先生还讲述了他参加活动的理由。他说，他来到这里，首先是为了追思、缅怀当年为中国自由与民主而被中共无辜杀害的同胞。他还说，89当年社会各界呼吁中国民主化，却在64当天遭到中共军队的残酷镇压。30多年过去了，中国进步人士时刻铭记六四国殇，以实际行动推动中国民主发展。杨先生认为，推翻中共独裁，是全体中国人民的责任，要为早日实现中国民主自由而努力。