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大约30名第二次世界大战的美国老兵星期四在法国诺曼底多维尔登陆，参加解放战争这一关键阶段的纪念活动。当地迎接他们的是几十个当地居民、当地官员和美国军人的军乐队。大多数人在坐上轮椅之前，艰难地走下飞机的扶梯。他们都已经是近百岁的老人。

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诺曼底登陆今年纪念78周年，美国30名老兵来法国重温登陆诺曼底。

法新社说，理查德-迪克-隆回忆说，"那是一个可怕的日子。1944年6月6日在诺曼底登陆的船只周围 "都是染血的水"：像理查德-迪克-隆一样，大约30名第二次世界大战的美国老兵星期四在多维尔登陆，参加解放战争这一关键阶段的纪念活动。

理查德-迪克-隆说，“这对我来说太重要了。你知道，登陆战影响了我。” 这位97岁的老兵坐在轮椅上，头上戴着 "奥马哈海滩6-6-44 "的纪念帽子，告诉法新社记者：“D日对我来说有时不是78年前，而是昨天。”

这位纽约州居民星期四与大约30名退伍军人一起登陆，参加登陆78周年的纪念活动，该活动将持续到星期一。

这次旅行对这些近百岁的老人来说是一次不容易的努力。这位老兵幽默地笑着补充说，"可以说，我是颤颤巍巍地来的。我们来到这里好几天了。这是一个很大的问题。因为我想念我的妻子。"这位老兵回忆说，“当我们的船艇到达时，到处都是尸体。” 他说："有很多人受伤，我们无法都带他们上船，因为我们的船满载了。”

像他的许多老兵一样，他邀请年轻一代 "为和平而行动"，即使 "这并不总是容易的"，一位宾夕法尼亚州的老兵说，"我知道俄罗斯人目前正在做什么"。1944年，"我当时19岁，我还不知道很多事情"。

98岁的迪克-拉姆齐说，“我和30个朋友在犹他海滩上岸的。”98岁的迪克-拉姆齐解释说，"这是我78年来的第一次回来"，他然后用法语说 "谢谢你"。

据组织他们旅行的美国协会 "最佳防卫基金会 "称，98岁的华莱士是一名飞行员，1944年夏天在圣玛尔埃格里斯附近参战。他第一次回到诺曼底，称为他部队中在冲突中牺牲的人而来。"他说：“他们都牺牲来，他们才是应该受到尊敬的人。”