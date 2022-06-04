斯维亚特克法网封后 35连胜追平21世纪最长纪录

网球女冠

法国网球公开赛女单冠军出炉，世界球后斯维亚特克以绝对优势称后，今年连胜场次推进到35场，追平美国名将大威廉丝（Venus Williams）2000年所创21世纪最长的连胜纪录。

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斯维亚特克（Iga Swiatek）从2月多哈开始，连续包办印地安泉、迈阿密、斯图加特、罗马等冠军，加上法网7场全胜，连胜场次推高至35胜。

女网史上最多连胜是“女金刚”娜拉提诺娃（Martina Navratilova）在1984年创下的74连胜。

这场比赛首盘前4局，美国18岁新星高夫（Coco Gauff）非受迫性失误太多，轻易让斯维亚特克迅速取得4比0绝佳优势；高夫接着虽抢回1局，但斯维亚特克强大的正手拍数度击出致胜球，反手对角线也有所发挥，经过33分钟以6比1先声夺人。

尽管开局战况一面倒，高夫次盘并未沮丧，一上场便破解对手发球局，并以2比0暂居上风。但斯维亚特克马上展现球后丰彩，凌厉的正手拍再度展现威力，连保带破一口气追回5局，反以5比2逆转超车。

高夫扳回一局，但无助于扭转战果，经过68分钟对战，球后最后就以6比1、6比3，继2020年之后抱走第2座法网女单金盃。

18岁的高夫是21年来闯入法网决赛最年轻的球员，也是自2004年温布顿锦标赛的沙拉波娃（Maria Sharapova）之后，最年幼的大满贯决赛选手。但她4日决赛明显居下风，无缘夺得生涯第1座大满贯冠军。