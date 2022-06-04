白夏 ： 无论如何禁止也无法消灭六四的意义

法国/中国/人权

由团结中国，大赦国际，无国界记者，人权联盟等十多个人权组织与非政府组织举办的一年一度的悼念六四受害者活动6月3日傍晚在巴黎市中心的蓬皮杜文化中心附近的工厂举行，参加活动的人数有数百人，纪念活动延续了两个多小时，同往年不同的是，今年首次被禁止纪念六四的香港也成为演讲者的一大聚焦点，港人代表也在会上拿起了话筒，呼吁香港当局释放被关押的香港政治犯，尤其是因纪念六四而被关押的邹幸彤等香港支联会成员。数十名居住在巴黎的香港人也参加了今年的纪念仪式。

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巴黎纪念六四33周年，2022年6月3日，流亡巴黎的港人LK女士，手持呼吁释放香港支联会副主席邹幸彤（Tonyee Chow）的标语 © 法广

每年都参加纪念会的法国汉学家白夏向法广表示：“33年好像什么都说过了，但是，却并没有带来任何改变，六四在中国大陆依然是被禁止的两个字，今天不仅在中国大陆被禁止，而且扩大至香港，香港之前是中国土地上唯一可以纪念六四的地方，今天这块土地也沦陷了，维园也被禁止，这实在是一大悲剧。不过，无论中国当局如何禁止，六四的意义无法被消灭. 六四的意义依然存在，虽然中国的民主运动今天看来似乎没有希望，但是，中国的历史告诉我们，即使是在最黑暗的年代，光明依然存在。所以，我坚持认为即使是在中国国内，八九民运的精神依然会维持下去。”

流亡法国的丹增（Tenzin Kunchap）是“反叛的僧人”一书的作者，1987年9月27日，他因在拉萨参加示威抗议活动而遭到警方逮捕，当时西藏在胡锦涛的统治下，这是西藏受到中共统治之后爆发的首次示威抗议活动。之后他得以逃离监狱，流亡法国，并且在法国就学，今天从事纪录片的拍摄工作。

参加纪念会的人群中除了有藏人，维族人，蒙古人，香港人之外，还包括来自越南等东南亚地区国家的活动人士，一名越南异议人士向记者表示，倘若中共政权垮台，那么，越共以及缅甸军政权等独裁体制也会应声而倒。所以，必须继续抗争，才能够有朝一日生活在自由民主的社会中。他认为越南政权完全受到中共的控制，每次党代会都会受到北京政府的监督。

巴黎纪念六四33周年，越南意义人士在会上发言。 © 法广

巴黎十三区竞选议员的左翼政党联盟（Nupes）的候选人卢梭女士（Sandrine Rousseau ）也首次出席了纪念会，她将在下周日的选举中面对被法国媒体质疑与中国官方关系紧密的执政党议员华裔柬埔寨议员陈文雄，她在会上表示，不能因为乌克兰战争，不能因为与中国的贸易关系而忘记中国的人权问题。

曾经是法国电视台记者的法国绿党前议员Noël Mamère,先生也参加了纪念会，他向法广表示，三十年前，他参与了组织抗议中国前总理李鹏访问巴黎的活动，他还在电视台采访了六四学运领袖之一吾尔开希，也是他邀请中国的民运的旗杆人物魏京生进入法国国民议会的大会堂。

参加纪念会的人群中也不乏法国的年轻人，这位18岁的大学生对六四天安门事件的前后经过十分了解，对他来说，虽然，六四事件同今天的法国年轻人并没有什么直接的关联，不过， 他认为，关注气候，人权议题是每个公民的职责！

巴黎纪念六四：了解气候及人权状况是每个公民的职责！ © 法广