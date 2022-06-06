法国立法选举海外先投票 瓦尔斯又河沟翻船惨遭淘汰

法国/立法选举/瓦尔斯

法国前总理瓦尔斯周日在法国立法选举第一轮中就被淘汰了。这是这位社会党人前总理在巴塞罗那市政选举中参选失败后的新惨败。在法国海外选区里，瓦尔斯所在的第五选区由左翼联盟候选人与马克龙的共和国前进党候选人进入第二轮角逐。

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据法新社今天报道称，瓦尔斯在推特上承认失败说：“我注意到了这个结果（......）如果异议和分裂造成了混乱，我不能忽视我的选情和我的候选资格没有说服成功的事实。”

据瓦尔斯说，"要由我来清晰地分析原因。”瓦尔斯在2014年至2016年期间曾在社会党人总统奥朗德手下担任总理。

由左翼联盟--新人民生态和社会联盟（Nupes）的候选人雷诺-勒贝尔在法国海外的第五个选区中脱颖而出，该选区包括西班牙、葡萄牙、摩纳哥和安道尔，有大约12万名登记选民。

瓦尔斯的这次失败标志着这位前社会党重量级人物的新挫折，他四年前离开法国政坛，试图在2019年赢得出生地家乡巴塞罗那的市长职位。

而在2017年法国总统选举的社会党初选中失败后，瓦尔斯曾深信自己可以 "赢得 "这个西班牙巴塞罗那市政选举，但他只以约13%的选票排在加泰罗尼亚支持独立的候选人和即将离任的左翼市长阿达-科劳之后，科劳再次当选。

瓦尔斯与加泰罗尼亚一家制药公司的富有女继承人苏珊娜-加拉多结婚，但又最终在2021年离开巴塞罗那市议会，回到法国担任电视评论员。瓦尔斯5月5日宣布竞选海外议员后，在海外法国人的第五选区，特别是居住在西班牙的法国人中引起了轰动。

即将离任的议员斯特凡-沃杰塔（Stéphane Vojetta）是在总统马克龙的共和国前进党La République en marche（LREM）的支持下当选的，他决定反对瓦尔斯这种 "空降"，同时承诺如果当选，将继续成为马克龙的 "忠实支持者"。尽管沃杰塔排在第二位，但远远超过了瓦尔斯先生。

法新社说，在4月24日马克龙赢得总统连任的选举后，法国选民应当在6月12日和19日更新整个国民议会，即577名议员。但居住在国外的法国人在本周末进行了第一轮立法选举的投票。