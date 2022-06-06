BFMTV报告在乌克兰遇害的法国记者遗体本周三返国

乌克兰/法国/战地采访

法国电视台BFMTV周日晚间在悼念记者弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫的专题节目中宣布，上周一在乌克兰东部的一次俄罗斯军队轰炸中被弹片炸死的该记者遗体将于本周三被运送回法国。应无国界记者组织（RSF）的要求，周五将在巴黎举行向弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫表示敬意的仪式。他的家人、朋友和同事都将出席。据无国界医生组织在Twitter上呼吁说，"让我们在6月10日星期五下午6:30，在巴黎共和国广场，以多多的人的出席到场向他致敬。"

广告 继续浏览后续

据法新社报道，BFMTV节目主持在向弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）致敬的专题报道中透露，弗雷德里克遗体将在本星期三运回法国。该频道昨天晚上专题报道约请弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫生前在乌克兰一同采访的同事记者Maxime Brandstaetter和乌克兰助工Oksana Leuta参加节目，同时宣布：本周五将举行向弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫致敬仪式，该仪式当天下午6:30在共和国广场举行。

上述两人于上周五晚间抵达法国，稍早上周一弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫遇难时，他们都在他的身边。

在这个向弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫致敬的特别节目中，他们回顾了这位记者在采访人道主义行动时被杀害的情况。据马克西姆-布兰斯塔特告诉我们称，"像往常一样，乌克兰当局曾警告我们路上很危险，他们无法确保我们的安全，但如果你想，在顿巴斯的任何地方的情形都是如此。和弗雷德里克一起，我们习惯于不断地相互咨询，讨论一切。因此，是的，在那一天，我们是犹豫不决，但我们告诉自己，那里正在发生事情，我们的工作就是去那里报道。"

法国外交部长凯瑟琳-科隆纳在她的一条推特上说，这名记者 "是被俄罗斯的轰炸炸死"。

法国国家反恐检察官办公室（Pnat）周一宣布，该机构正在对法国记者的死亡进行战争罪调查。

32岁的弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫在24小时新闻频道BFMTV工作了6年，这是他作为视频音像记者第二次前往乌克兰采访。

据BFMTV的总裁马克-奥利维尔-福吉尔（Marc-Olivier Fogiel）在周一宣布该记者的死讯后在直播中说，"弗雷德里克不是一个冲动的人。他权衡自己的使命的每一分钟。"

法新社说，弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫身材高大，眉清目善，曾在波尔多阿基坦新闻学院（Ijba）接受过新闻培训，他在巴黎学习哲学后于2014年从该学院毕业。

在波尔多阿基坦新闻学院官方网站上发布的一篇悼念文章中，波尔多阿基坦新闻学院强调了弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫的善良、他的宽厚、他的谦逊、他的善于倾听、他的温和、他的思想开放。并说，尽管弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫生性稳重，但他以热情和极大的幽默感捍卫他 "作为一个男性和一个公民的承诺"。

应无国界记者组织（RSF）的要求，周五将在巴黎举行向弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫表示敬意的仪式。他的家人、朋友和同事都将出席。据无国界医生组织在Twitter上呼吁说，"让我们在6月10日星期五下午6:30，在巴黎共和国广场，以多多的人的出席到场向他致敬。"