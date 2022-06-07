巴黎一商场8日起接受比特币加密货币购物付款 巴黎首例

巴黎一家商业中心周三(6月8日)起，接受以比特币等的加密货币付款购物。这位于巴黎15区的博格勒内尔 (Beaugrenelle) 购物中心，是法国第一家商业中心通过一种应用程序进行的加密货币付款方式，创下法国商场首例。

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这虽然是一个小小的商业公关噱头，但它对比特币和其他加密货币的普及化来说，意义重大。 巴黎15区的博格勒内尔 Beaugrenelle 购物中心是法国第一家通过一种名为Lyzi 的应用程序。

但要说明的是，进行这项比特币购物操作时，你必须使用一张购物礼品卡将您这个加密货币转换为可在这巴黎15区的博格勒内尔(Beaugrenelle) 商业中心使用的欧元。

另据巴黎人报指出，民众去这个商业中心购物时，仅拿出比特币（或其他加密货币）还无法完成付款程序，因它只能通过这家 Lyzi 应用程序购买的购物礼品卡，才有可能进行比特币付款。

换句话说：这些加密货币的支付是得先经过转换成欧元的程序，亦即你去商店购物之前，得先将你的加密货币转换成欧元。 全法国有数百家商家已经可使用加密货币付款。

这家商场在媒体公关中解释说：“该商场会建议消费者使用自己的加密货币来购买他们的礼物卡。然后，可在巴黎15 区rue Linois 街道上的 Magnetic and Panoramic 商业大楼内的所有商店和餐厅使用。”，

那些 使用Lizy 应用程序的顾客，可以在6月8日至7月8日之间在该商场会晤该企业的员工，获得现场说明或如何操作使用的培训。不过，有评论认为这种辗转才能使用的方式，还是受到不少的束缚。