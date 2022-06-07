巴黎将拍卖19世纪大作家的信札

法国/文学

维克多-雨果、奥诺雷-德-巴尔扎克、司汤达、古斯塔夫-福楼拜、乔治-桑、夏尔-波德莱尔和保罗-维兰等19世纪法国世界闻名的大作家的信件，多达345件，本周四将在巴黎拍卖。

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据法新社今天报道称，19世纪伟大作家的一些信件在巴黎拍卖。所拍卖的大作家的信札是由科内特-德-圣西尔出售的一位前学者和文学爱好者让-吕克-默西的部分收藏。

拍品中有例如雨果于1866年从布鲁塞尔写给记者也是他的崇拜者奥古斯特-瓦奎里的一封信，内容是反对死刑的请求，因为死刑将在泽西岛重新适用。雨果在信中批评说，“在任何地方，自由都被剥夺了。在任何地方，理想都受到了侮辱。” 悲惨世界的作者在这封估计为8000至10000欧元的信中感叹道：“到处都泛滥着反动。”

还有福楼拜在1846年至1853年期间写给路易丝-科莱的四封信，每封信估计高达15,000欧元。其中一封谈及《包法利夫人》的写作：“没有抒情，没有反思，没有作者的自己立场。” 福楼拜向他的前情人保证说：“读起来会很难过；书里会有痛苦和变态的残暴内容。”

乔治-桑在1868年写给福楼拜的一封信估价为6,000-8,000欧元，她在信中抱怨福楼拜过上隐居的生活。她写道，"你，一个愤怒的吟游诗人，我怀疑你喜欢你的著书创作胜过世界上的任何东西。"

20世纪，特别是超现实主义在这个系列拍品中得到了很好的体现。安德烈-布勒东的一幅名为 "Équipe fantôme "的拼贴画估价为1万至1.5万欧元，还有一本关于萨尔瓦多-达利的英文书，上面有这位西班牙艺术家的题字。

最昂贵的物品估价4万至5万欧元，是关于朱利安-格拉克的小说《Le Rivage des Syrtes》，其中有一封作者写给让-吕克-梅西的信，据拍卖行说这是 "真正未发表的一页内容"，作者格拉克解释了他的写作计划。

另一件可能引发兴趣的是艾玛纽埃尔-阿桑的小说《艾玛纽埃尔》的原版，里面有皮埃尔-莫利尼耶拍摄的书作者的裸体照片，估计价格在7000至8000欧元之间。

法新社说，一共有345个大作家的信札收藏品被拍卖。。