法国参议院议长将访基辅

议长出访基辅

法国参议院议长热拉尔·拉舍尔应乌克兰议会主席斯特凡丘克的邀请将“很快”前往基辅，拉舍尔7日在巴黎举行的新闻发布会上宣布上述消息。

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拉舍尔先生明确表示，他将“自然地”向共和国总统马克龙通报这次访问，“因为法国必须用同一种声音说话”。

参议院主席重申支持乌克兰申请加入欧盟的候选国身份。 “我凭良心说，乌克兰已经用血书写下了获得候选国身份所需的几个条件”。拉舍尔申明“欧盟不能背信弃义，不能拒绝给予乌克兰加入欧盟的资格。

拉舍尔用乌克兰语发言，他敦促欧盟给乌克兰“敞开大门”。 他表示：“乌克兰的道路只朝着欧洲的方向前进”。

他强调，如果乌克兰想在入欧盟程序中“速度快些”，这绝不是给乌克兰开方便之门。乌克兰入盟申请将在 6 月 23 日至 24 日的欧洲峰会上审议。

当被问及马克龙 (Emmanuel Macron) 有争议的“不要羞辱俄罗斯”的呼吁时，乌克兰议会议长鲁斯兰·斯特凡丘克表示：“乌克兰人并没有羞辱俄罗斯人，乌克兰人在他们的土地上进行抵抗和自卫”。对于乌克兰议长来说，“没有人能够比普京已经在做的事情更能羞辱俄罗斯人了”。

当被问及乌克兰准备做出哪些让步时，斯特凡丘克表示说，他的国家在“国家主权”、“独立”或“领土完整”方面“永远不会让步”。

他补充说： “克里米亚和顿巴斯是乌克兰不可分割的一部分，就像普罗旺斯或勃艮第是法国一部分一样不可分割”。