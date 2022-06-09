法国一座核电厂涉嫌隐瞒事故被调查

法国/核电站

据法新社6月9日消息，一名马赛预审法官正在对法国东南部特里卡斯廷（Tricastin）核电厂涉嫌隐瞒事故进行调查。此前，法国电力集团（EDF）一名前高管对此提出了控告。

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法新社从一位接近调查的消息人士处获悉，调查的目标是2017年初至2021年底，十几起涉嫌违反《刑法》和《环境法》的事件，其中包括"未申报事件或事故"、"危害他人"、"明显故意违反倾倒有害物"或"妨碍核安全检查员检查"等规定。

马赛检察官办公室向法新社证实了这项司法调查的存在。

这次启动司法调查的背景是法国总统马克龙希望增加核电在法国能源中的分量引发的辩论。举报人是名叫"雨果"（化名）的法国电力集团前高管。他在2021年10月就对法国电力集团（EDF）和他的领导层提出了投诉。

他指责领导层因他谴责隐瞒安全事故的政策，而排挤他，将他束之高阁，闲置不用。

根据他的投诉，各种异常情况（如2017年6月1号反应堆功率过大，或2018年8月29日3号机组内部漫水事故）都不会向国家核安全局（ASN）申报，或以"最小化事件"的方式申报。

极端严肃性

他的律师凡尚-布伦加斯（Vincent Brengarth）和威廉·布尔东（William Bourdon）告诉法新社，调查被立即委托给一名预审法官，“这反映了我们的客户所谴责的事实的极端严重性”。在此之前，他曾向他的雇主发出警报，并警告过政府的生态部，但都没有效果。

法国放射性独立研究和信息委员会（Criirad）发言人罗兰-德斯波德斯（Roland Desbordes）说，“这是司法给出的好迹象”，但问道：“能否有办法一直调查到底”？

法国反核网络“走出核能”（Sortir du nucléaire）的发言人夏洛特-米戎（Charlotte Mijeon）感叹道：这一事件让人们对法国的核安全体系产生了质疑（......）：我们可以看到困难出现时的局限性，人们被阻止发言，国家核安全局ASN不了解一切，或者有时闭目养神，

这个网络曾在2019年特里卡斯廷核电厂发生漫水事件后对法国电力集团（EDF）提出了投诉。

雨果于2004年加入法国电力集团，2016年9月他成为特里卡斯廷（Tricastin）核电厂的部门主管。但是，根据他的投诉，在每十年一次的查访之前，那里的气氛很快就变得"特别紧张"，那个查访是获得授权继续经营四十年的决定性阶段。

根据投诉，工厂内发生了一些事件，导致雨果和他的上司之间的关系恶化。

这位主管目前正在等待工作任务。他告诉法新社，他已向法院发送了"数百页"文件，证明他所说的，在工厂内存在"隐瞒"、"最小化"、"伪造"、"核安全、环境、事故学或劳工法"的问题。

法国电力集团EDF告诉法新社，“注意到”调查的开始，并重申核电安全是其“优先事项”。

该公司说，法国电力集团希望正式否认对该集团和特里卡斯廷核电厂管理层的指控，即所谓的“隐瞒事件的政策、普遍不遵守程序和存在对独立安全网络的恐吓”。

法国国家核安全局（ASN）没有立即做出反应，但在去年11月，核安全局的首席检查员克里斯托弗-昆廷（Christophe Quintin）告诉法新社，对特里卡斯廷核电厂的检查 "没有发现任何可能被掩盖的事件"。

该核电厂于1980年和1981年投产，是法国最老的核电厂之一。

这项调查的开始正值法国电力集团在其核电站中面临严重的腐蚀问题之时。该集团5月19日说，迄今为止，56个反应堆中的12个因"应力腐蚀"现象而被关闭，这些现象已被证实或被怀疑。

这些困难是在该集团的未来面临几个关键挑战的时候出现的：在乌克兰战争中，确保法国的环境转型和能源主权。