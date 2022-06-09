法国第一轮立法大选在即 总统马克龙阵营能否获得绝对多数

法国立法大选

图为法国国民议会会场情景。法国将于6月12日与19日分别举行首轮和第二轮立法选举，选举结果将决定法国政府未来的政策走向。

这个星期日法国将举行第一轮立法大选，目前的执政党面临风险。法国总统马克龙周四呼吁法国选民，给他一个“强大而明确”的执政多数，同时谴责激进左翼和极右翼“试图在危机中增加危机”，“在我们国家的历史性选择上走回头路”。

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马克龙在法国西南方一座小村谴责“极端势力质疑欧洲”，但是，“欧洲在疫情期间保护了我们，没有欧洲我们就不会有疫苗”。马克龙的讲话明显是在动员选民，在距离第一轮立法投票选举还有两天的时候，梅郎雄领导的激进左翼政党联盟有可能威胁马克龙的前进党及中间派盟友在法国国民议会获取绝对多数。

在法国总统大选结束一个半月之际，法国选民应在6月12日至19日在6293位候选人中选出577名国会议员。现在最需要了解的重大挑战是：马克龙将在未来的国会拥有绝对多数还是相对多数，以及左翼联盟在法国国民议会所占份量究竟有多大？

根据最新一批针对第一轮选举出炉的民调，支持梅郎雄领导的左翼联盟的投票意向为28%，而马克龙总统的政党及其盟友的投票意向为27%，玛琳娜.勒庞领导的政党则远远落后。议员选举不同于总统选举，每个选区都有自己的特殊性，因此，目前出炉的多项民调显示，马克龙的中间联盟可能躲过共治危险，仍能获得多数，但有可能会是一个相对多数。

在这种情况下，民调预估，号称与马克龙共治的梅郎雄领导的由法国不屈服、社会党、绿党、法共组成的左翼联盟将成为最大的反对党，而总统选举时进入第二轮决选的极右翼领导人玛琳娜.勒庞因内部分裂，加之受限于选举制度，在立法选举时难以找到盟友，因此获得的席位将远远不足以在国会构成威胁力量。

马克龙要落实竞选总统时有关退休改革的承诺就只能与理念相对接近的传统右翼共和党联合，共和党在总统竞选时大败，但所获席位仍有可能构成“关键少数”。不过，这样一来共和党将面临尴尬的选择，如同意与马克龙阵营联盟，则失去本党的独立性，为今后埋下更大的危机。共和党参议院党团主席已表明，第一轮选举结果出炉后，他的党不会在周日晚上向本党选民发出任何投票指示。

未来法国国民议会的党派构成将决定法国政府未来政策的走向，目前投入立法选举的法国阁员中，有14人不排除遭遇失败的可能性。马克龙之前已宣布，凡是立法选举中败选的部长，将失去部长职位。

如果没有候选人在某一选区的得票率超过50%，将在两位领先的候选人以及在第一轮超过12.5%登记选民的候选人之间组织第二轮投票。民调预估“三角竞选 "，即三名候选人第二轮竞选的数量应该非常有限。