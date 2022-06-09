法国2021就业率佳 增幅0.8% 新增167200个工作机会

法国私人公司领薪人员新增就业人数，2021，全年就业数据良好，去年第四季度，就业率增幅为 0.8%，也就是增加了167200个就业机会。另据经统局 INSEE 的数据，法国第一季度私人公司领薪人员新创工作的就业机会净数据为 69,500个。

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根据法国经统局今天公布最终数据指出，法国今年第一季度私人公司领薪人员新增就业率放缓，只增长了 0.3%，即净创造 69,500 个就业岗位；不过该局重新审视2020及2021 那些新创工作的就业机会，数据显示大幅增加。

这一增幅与 5 月 6 日公布的闪电估计值几乎没有什么变化。 然而，经统局INSEE 将 2021 年第四季度的就业增长率上修至 增幅为0.8%，而之前的估计的增幅为 0.6%。，

更广泛地说，通过统计方法上的改变，经统局INSEE 在 2019 年底至 2021 年底之间大幅上调了就业机会，把那些在建教合作系统下有工作的学生人数包括在内，这是迄今为止它尚未有过的统计做法。

今年年初就业数据减缓，此前马克龙的完全就业的说法被反对党认为是一种模糊的野心。而且梅朗雄不承认实习生学徒所带来就业率增额的数据。他坚持认为政府的就业率是虚假的，是由学徒和勤工俭学的学生数量“推高”的。双方就此点坚持不下。

经统局在新闻稿中强调指出，“然而根据国际劳工局 (ILO) 的定义，建教合作学生的工作无疑是就业。”

该局宣布，2020 年，尤其是 2021 年，实习生学徒人数急剧增加，“此次修订导致在 2019 年底至 2021 年底之间，新创就业机会增加了 240,000 个”。

总体而言，在 2022 年第一季度，领薪人员就业人数比去年同期水平高出 3.6%（即 增加了724,900 个工作岗位）。

经统局解释说：“一年中近三分之一的就业增长归因于勤工俭学合同产生的活力，尤其是在实习生学徒制方面。”