数百人在巴黎集会，向在乌东遇难的法国记者致敬

法国/媒体/乌克兰战争

数百人在巴黎的共和国广场上月底在乌克兰东部遇难的记者致敬，2022年6月10日。

周五，在巴黎的共和国广场上，数百人集会向5月底在乌克兰东部遇难的记者致敬。

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周五，在记者无疆界组织的号召下，数百人在巴黎的共和国广场上参加了纪念法国记者弗雷德里克·勒克莱尔-伊姆霍夫(Frédéric Leclerc-Imhoff)的集会。

弗雷德里克5月底在乌克兰东部在俄罗斯的轰炸中被弹片击中身亡。周五在向他表示敬意的集会上，他的母亲说，“普京先生，这就是您杀死的那个很棒的人。”

法新社指出，这名在乌克兰遇难的法国记者的家人、他工作的BFMTV电视频道的同事，与他合作跟他一起在乌克兰进行报道的记者Maxime Brandstaetter、他的搭档Sam Cottet以及BFMTV首席执行官马克-奥利维尔·福吉尔（Marc-Olivier Fogiel）和记者无疆界组织的秘书长克里斯托弗·德洛伊尔（Christophe Deloire）都参加了纪念集会。

弗雷德里克的母亲Sylviane Imhoff回忆自己的儿子说，弗雷德里克生前是一个“温和而快乐的人，所以，（她请大家）不要难过”。

他的母亲强调说，“让最卑微、最不显眼的人发声”是弗雷德里克的“价值观”的一部分，弗雷德里克的母亲特别讲述了弗雷德里克以前对大酒店里的女服务员的报道。

BFMTV的首席执行官马克-奥利维尔·福吉尔则强调，整个“编辑部都很难过。我们为一位投身的记者的去世而哭泣”，他还说，弗雷德里克非常专业，绝不是“头脑发热”型的人，“他想告诉全世界，我们将继续报道这场冲突”。

5月30日在乌克兰东部被弹片击中而死亡的法国记者，其遗体在周三至周四的夜间运回法国。