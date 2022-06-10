法国海岸线 多了3000公里 拜赐于新测量科技

法国海岸线根据专家刚刚重新绘测计算结果，法国大都会所在的领土，其陆地和海岸线延长了3000公里的海岸线。

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是的，拜赐于最新测量科技，法国海岸线长比前多了3000公里。这是专家刚刚重新计算出来的结果。

法国海岸有多长？ 如果我们相信数学家曼德拉伯洛 Benoît Mandelbrot的话，这个海岸它是无限的，就像云的轮廓、人类肠子的绒毛或蕨叶的周长。 因为这些结构是分段的造型，所以无论规模如何，它们都会重复形状。

纷乱的海湾、一些小溪流、以及以同样的方式重新绘制的混乱小点，如果我们接近它们，或者如果我们远离它们，如果我们放大或缩小。 因此，最小测量单位越小，测量的长度就越大。

法国国家地理和森林信息研究所（IGN ）和法国海军的水文和海洋服务处 （ Shom ）以精确度约为 5 米刚刚重新计算了法国海陆界限的长度。

这项测量是的定义是在正常气象条件，无风、无低气压的大潮的涨潮系数为120时的海平面高度来测量而出的。

这项测量结果，是由于地形和测深激光测量的发展以及地理数据分析上进展，取得了这一进展。法国海岸因此延长了3000公里。

这条通往海湾、河口和泻湖底部的严格路线在法国大都会领土上的海岸计算因此多得了 3,083 公里，从以往的14,576 公里增加到 17,659 公里。 现在，海峡-大西洋沿岸延伸超过 11,000 公里，地中海沿岸延伸超过 6,000 公里。

菲尼斯泰尔省(Finistère) 的海岸线非常凹凸不平，仍然是法国海岸线最长的省份，增加了 319 公里。 同时，也统计了大约33,000个岛屿或大于10平方米的小岛。

这种分辨率更高的勘测技术重新绘制了海边的行政轮廓，因为它可以作为国家发布法令、实现海上公共领域或制定航行规则的参考，在安全标准、人员资格和社会制度方面产生影响……陆海界限也可用于划定海洋保护区。