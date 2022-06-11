法国准备帮助乌克兰从敖德萨运出谷物

乌克兰危机/法国

法国准备帮助乌克兰从敖德萨港口把谷物运出，缓解因俄罗斯对乌克兰封锁正在引发世界粮食危机，与此同时乌克兰南部和东部战斗激烈。

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法国总统府顾问于6月10日透露，法国已经准备就绪，参加帮助从乌克兰的敖德萨港口运出谷物，该行动可以让船只安全地进入布有水雷的敖德萨港，把乌克兰谷物运到需要的国家。

这是在法国总统马克龙与担任非洲联盟主席的塞内加尔总统麦基萨勒会晤后做出上述承诺。

塞内加尔总统麦基萨勒表示已经获得俄罗斯总统普京的保证，俄罗斯军人不会借此机会攻击乌克兰。

乌克兰南部地区指挥部周五晚间表示，在黑海的所有航行受阻，俄罗斯海军用导弹控制了几乎所有的黑海水域，因俄军无法在陆地上推进，就用直升飞机轰炸乌克兰阵地的前线。

目前乌克兰南部和东部战斗激烈。

自从2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰的粮食出口陷于瘫痪，导致全球谷物价格飙升，粮食危机特别威胁非洲和中东国家。

法国总统顾问在同一天指出，马克龙总统多次表示希望在俄乌冲突中乌克兰取得胜利，恢复领土完整，尽快结束俄乌战争，同时不侮辱俄罗斯。

法国总统马克龙下周二周三分别到访罗马尼亚和摩尔多瓦。