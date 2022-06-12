法国立法大选首轮投票 马克龙与左翼博弈

法国/立法选举首轮投票

法国今天（6月12日）举行立法选举首轮投票，马克龙在连任总统一个半月后，正在利用其议会多数与重振旗鼓的极左翼和传统左派进行博弈。本次选举关涉到他改革国家的能力。

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法国4800多万选民被呼吁去投票，通过今天和下周日的两轮选举，更新整个国民议会，即577个议席。

法国国会和参院掌握着法国的立法权。

投票站早8点开门，晚18点关闭，但巴黎等主要城市的投票截止时间延至20:00，届时会有投票机构宣布初步评估。

法国多个海外省，特别是在法属西印度群岛的瓜德罗普和马提尼克已在周六投票，计票结果将在今晚公布。

据周五10日公布的最新民调，马克龙的“共和国前进党！”及其中间派盟友，与梅郎雄的“法兰西不屈服党”及其左翼联盟将“势均力敌”。

玛琳-勒庞的极右翼国民联盟（RN）在4月24日的总统选举中获得亚军，但在这次在议会选举将排第三位，不过，远超传统右翼。后者可能失去主要反对党地位。

因此，这两轮立法选举应该确认自2017年马克龙当选后出现的法国政治格局的广泛重组。

法新社说，在议员人数方面，不确定的民调认为，马克龙的政党及其盟友可能会取得优势，将以第一名的成绩出线，但没有把握在议会获得289名议员的绝对多数。

根据民调，由于这次选举活动没有调动法国人的积极性，弃权率可能会创下高于2017年51.3%的新纪录。它主要影响到年轻人和工人阶级群体。

左派伏击

对马克龙总统来说，如果没有获得议会的绝对多数，那么，他希望在其总统第二任期内进行的改革，特别是关于养老金的改革，将变得复杂。

如果梅朗雄的联盟（Nupes）赢得议会绝对多数，那么马克龙将被剥夺几乎所有的权力。

法新社说，现年70岁的梅朗雄是法国政坛老手，在上次总统选举中排名第三，他已确立了自己作为马克龙主要对手的地位。他领导了一个史无前例的联盟：将社会主义者、共产主义者、生态主义者和他自己的运动法兰西不屈服党（France Insoumise）聚集起来。他希望赢得这次立法选举，出任政府的总理一职，迫使总统马克龙与他“共治”国家。

这次立法选举的结果还将决定在5月中旬刚被任命的现政府的命运，包括总理伊丽莎白·博尔内（Elisabeth Borne）在内的多名政府成员都是候选人。如果其中谁这次没被选上，将须辞职。