法国立法大选 左翼联盟与马克龙阵营旗鼓相当 马克龙或保住多数

法国立法大选第一轮投票结果，根据几家出口民调显示，以梅郎雄法国不屈服为核心的激进左翼联盟以25,7 à 26.1%领先，法国总统马克龙的前进党及其联盟以 25.6% 暂居第二，玛琳娜.勒庞领导的极右翼国民联盟以18,5 à 19,3%位居第三，传统大党、在总统选举时惨败的右翼共和党以 11,6 à 14%排名第四。法国选民投票意愿继续走低，弃权率高达52.5%，创下第五共和国最高纪录。

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根据各民调机构对第一轮选举结果所做的投射，目前执政的马克龙的中间党派在第二轮投票结束后应获得最多席位，但是，马克龙在法国国民议会获得的是绝对多数还是相对多数，目前仍然难以断定。只有获得国会绝对多数，马克龙才能推行其竞选总统时的承诺。

根据民调机构Harris 投射显示，马克龙阵营应获得260-300席位，梅郎雄的左翼联盟应获得150-208个席位；根据IFOP调查，前者应获得275-310席，后者为180-210席；根据Elabe，马克龙阵营将获得270-310席，左翼联盟获得170-220席；而IPSOS推测显示，中间联盟应获得255-295，而左翼联盟将得到150-190席位。

根据四家民调机构，法国右翼共和党应成为法国国民议会第三大党，将获得最少33席，最多80席。而勒庞的国民联盟获得的席位仅在10至45席之间。

只有得到289席，马克龙的中间联盟才能在法国国民议会过半。如果执政党在6月19日第二轮选举结束后得到的议席不能过半，就必须与其他政党谈判联合组阁。

马克龙既不可能与激进左翼的梅郎雄合作，更不可能与玛琳娜.勒庞领导的极右翼谈判，目前分析认为，最大的可能是与传统的右翼共和党谈判联合，因为在马克龙宣布进行的改革计划中，两党在其关键的计划比如退休改革方面理念接近。但这将使得希冀未来在法国政治版图能够独立生存的共和党处于尴尬的处境。

在这次立法竞选活动中旗帜鲜明打出“梅郎雄是总理”的激进左翼联盟，根据第一轮出口民调结果推算，似乎难以取得其预先指望的获得国会多数的结果，因而无法实现与马克龙总统“共治”的目标。

法国总统大选结束后，梅郎雄领导的法兰西不屈服党与绿党、社会党、法共先后达成共同竞选协议，声势一时无两。一些分析人士认为，尽管左翼联盟最终不能取得执政多数，如果最后统计结果证实左翼联盟在第一轮立法大选领先，这意味着该党在某种程度上取得了胜利，也意味着马克龙的执政党将面临严峻的挑战。