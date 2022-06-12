[live 直播 ] 法国立法选举第一轮投票6月12号举行 左翼联盟与执政党得票率接近

法国2022立法选举

法国国民议会第一轮立法大选后席位分配格局图： 红色为左翼联盟，紫色为执政党席位

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周日2022年6月12日，法国选民被召集到投票站，选举他们的议会代表。根据两轮多数制，国民议会的577个席位将进行新的五年任期的选举。第二轮投票将于6月19号举行。接下来各党派如何合纵连横将决定法国今后五年的政治走向。

关注焦点：

左翼联盟领导人极右翼法兰西不屈服党党魁梅朗雄：

"我呼吁我们的人民在下周日的第二轮立法选举中投票人数激增"。

根据周日第一轮立法选举的早期预测，总统马克龙的政党看起来将继续成为法国国民议会的主要政治力量，但可能会不能获得绝对多数。 根据Ifop-Fiducial的预测，他的政党Emsemble！将赢得275至310个席位，根据Ipsos的预测为255至295个席位，而绝对多数是289。根据这些估计，在选票方面，4月份重新当选的中间派总统的联盟与左派势均力敌。

What the new French parliament will look like, according to estimates on 12 June. © RFI

20点第一批出炉结果显示，左翼大联盟与执政党得票相近，极右翼第三，传统右翼大势已去。

在周日的第一轮立法选举中晚间第一批出炉的结果显示，左翼联盟NUPES（25%-26.2%）和总统马克龙阵营（25%-25.8%）在创纪录的弃权（52.1%-52.8%）背景下不相上下，为一周后的第二轮选举拉开了序幕。法国议会共有577个席位。

根据哈里斯研究所的预测，首次预测使聚集在Ensemble！标签下的即将离任的执政党多数派拥有260至300个席位的优势，领先于聚集在Nupes旗帜下的左派（LFI、PCF、PS和ELV）（150至208），而根据Ifop-Fiducial的预测，Ensemble！的范围是275至310，左翼联盟Nupes是190至210。

法新社报道， 但这个结果并没有解决两个主要问题：国家元首能否设法保持其在国民议会的绝对多数？而左派是否能找到足够的选票储备，以便像它所希望的那样，将法兰西不屈服党党魁 梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）送到总统府？

正如预期的那样，极右翼国民联盟党的候选人（得票18.5%-19.8%）没有成功地利用玛丽娜-勒庞在总统选举中的势头，她在第二轮选举中获得了超过40%的选票。然而，2017年的RN议员队伍仅限于8人，这次应该会大得多，而且应该仍然包括勒庞女士，据广泛报道，她在加莱海峡选区处于领先地位（约55%）。

另一方面，在其候选人瓦莱里-佩克雷泽在总统选举中重挫之后，传统右派共和党（得票11.6%-14%）应该会失去其在国民议会中第一反对派团体的地位。

根据法广的合作伙伴研究所Ipsos/Sopra Steria的最新估计，第一轮立法选举的弃权率为52.8%，而2017年为51.3%。

法国立法选举第一轮投票弃权率 © RFI

下午5点，投票率为39.42%，与上次2017年同期相比下降1.3个百分点。根据民调公司Ipsos/Sopra Steria的估计，弃权率可能达到52.8%，将创下新的纪录。



Taxa de participação na primeira volta das eleições legislativas em França fixada nos 39.42%, às 17h00 locais. © FMM



在法属新喀里多尼亚和瓦利斯及富图纳（Wallis-et-Futuna），总统多数派的候选人处于领先地位。在新喀里多尼亚的两个选区，在创纪录的弃权背景下，总统多数派的候选人处于领先地位。不到三分之一的选民参加了投票。

今年的选举由两个阵营主导。一方面，支持埃马纽埃尔-马克龙的 Ensemble！联盟正在寻求议会的多数席位以进行治理。另一方面，由让-吕克-梅朗雄领导的左翼联盟（Nupes）试图对连任的总统强行进行合纵连横。