“法兰西不屈服”与“共和国前进”开始决斗

法国/立法选举

刚刚结束的法国立法选举第一轮投票结束后，评论指在第一轮立法选举中打成平手后，左翼的Nupes和共和国前进的总统联盟在周一就开始了为期一周的决斗，其赌注是马克龙能否在国民议会中保持绝对多数。法兰西不屈服党领袖梅郎雄希望获得多数胜选从而成为政府总理执政。

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据参加竞选的法国总理博尔内今天指出，"与梅朗雄所说的相反，我们才是在第二轮选举中拥有最多候选人的政治力量（......），我们将非常积极地动员，以获得明确和强大的多数。"法国总理伊丽莎白-博尔内周一上午从卡尔瓦多斯省出发，为为期一周的竞选对峙定下基调。

根据法国内政部的数据，在共和国前进党Ensemble！标签下联合起来的Macronie党在第一轮投票中，在2330万选民中仅以21000多票击败联合左派（25.75%的选票，而Nupes为25.66%）。Nupes对这一差距提出异议，声称自己才是第一名，并指责内政部 "弄虚作假"，特别是认为法国内政部 "将Nupes候选人重新归类为各种左派"政党。

法新社说，如果总统阵营在577个议员席位的预测中保持优势，那么悬念就完全在于马克龙在连任两个月后是否能够保持289个席位的绝对多数，使他能够投票表决通过他的改革计划，首先是养老金改革。

法国各个民调机构给马克龙阵营的席位在255到295个之间，而聚集在Nupes旗下的左派（LFI、PCF、PS和EELV）估计在150到210个席位之间。

对所有人来说，未来一周必须为说服高弃权率的人去投票而奔走，第一轮投票的弃权率达到52.49%的登记选民，超过了2017年的前一次（51.3%）。

从理论上讲，在第一轮左翼政党团结获得票数之后，增加参与度是左派联盟能够受益的唯一可能。另一方面，也从理论上讲，"总统的党派 "可以从第一轮的一些右派共和党LR选民的贡献中获益。

据莫城市长让-弗朗索瓦-科佩（Jean-François Copé）在法国2台说："这是政治历史的讽刺：今天我的党过得不好，但人们却可能需要共和党人。共和党人将于周一下午2点召开战略委员会会议，他们虽然通过与UDI联合选举得到了11.3%的选票制止了惨跌，但他们将失去议会中第一反对党团的地位。

据左翼Nupes候选人Eric Coquerel在LCP上说，"一个反马克龙的战线正在形成，为第二轮选举准备冲锋，左派希望左派能将梅朗雄送到马蒂尼翁。

不过，尽管左翼联盟与共和国前进有决斗，但共和国前进仍然要求，在没有充当决斗一方的选区里，共和国前进要求选民不要将选票投给极右政党。而在这些选区中，Lepenist党和Nupes党的候选人将在第二轮中相互对峙。

据法国总理博尔内又说， "但是，如果我们面对的是一个不尊重共和价值观、侮辱我们的警察、要求不支持乌克兰、想要离开欧洲的左翼联盟候选人，我们则呼吁也不要投票给他。"

法新社说，正如分析预期的那样，极右翼国民大会党的候选人（18.68%）没有设法利用玛丽莲勒庞在总统大选中超过40%的选票的势头，为立法选举造势。