法立法选举散火药味 总理呛梅郎雄“第一骗子”

法国/选举

法国立法选举第一轮投票后，显示左翼联盟与执政的总统联盟旗鼓相当对阵。尽管左翼领袖梅郎雄想拿下总理府，但选举民调没有给他多数议席的预测。左翼联盟紧盯每一个选区选情，批评政府做手脚，法国总理博尔内讥讽梅郎雄"尤其是第一个骗子"，以暗指他觊觎总理大位。

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据法新社今天透露，法国总理博尔内Elisabeth Borne今天评论说，无论是在立法选举中 "关于他的左翼联合阵营的结果"，还是在攻击昨天马克龙的改革计划上，法兰西不屈服党的梅郎雄Insoumis Jean-Luc Mélenchon "尤其是第一个骗子"。博尔内是周一在视频会议中面对聚集的总统阵营候选人面前这样嘲笑梅郎雄说。

据会议一位参与者透露说，博尔内称，"让-吕克-梅朗雄声称想当总理时，他其实首先是个骗子。" 据博尔内说，聚集在左翼联盟旗帜下的联合左翼领导人 "通过夸大数字来谎报他的阵营结果，以便在晚上8点成为电视头条"。

梅朗雄确实在周日晚间，在第一轮立法选举结束后声称，左翼阵营 "处于领先地位"，并将 "在第二轮选举中出现在500多个选区里竞选"。然而，根据内政部对左翼联盟争夺的战况总数报告，左翼联盟被马克龙阵营超出约21000票的距离。而根据法新社的统计，左翼联盟在357个选区进入第二轮。

博尔内生气地说，"从昨天开始，梅朗雄再次显示了他最糟糕的失败：当他不处于领先地位时，他就指责那些数字，"博尔内称， "当你对法国人撒谎到这种程度时，你其实并不尊重他们"。博尔内敦促说，"面对为获得权力而不择手段，不能对此放任自流。"

总理在她自己正在竞选的卡尔瓦多斯省发表讲话，她还声称梅朗雄对马克龙阵营的候选人方案说谎，"他到处暗示我们想增加增值税"。

博尔内澄清说，"我们的方案是明确的：不再增征任何新税。她强调说：“这从一个想创造30个新税种和35个新禁令的人嘴里说出来，真是讽刺。” 博尔内说，"梅郎雄的谎言太多，以至于最后他自相矛盾。"